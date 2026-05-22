Como investir o dinheiro da restituição do Imposto de Renda e lucrar

O primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2026 será liberado na próxima sexta-feira (29/5), e esse valor pode ser o primeiro passo para organizar as finanças e construir um futuro mais seguro. A decisão transforma um recurso pontual em um ativo que trabalha por você.

O valor recebido, independentemente de ser alto ou baixo, oferece uma ótima oportunidade para quitar dívidas, iniciar uma reserva de emergência ou diversificar a carteira de investimentos. O pagamento da restituição seguirá em quatro lotes até agosto, dando tempo para um planejamento.

Leia Mais

O que fazer com o dinheiro da restituição?

Para quem busca segurança e rentabilidade, existem opções acessíveis tanto para iniciantes quanto para quem já tem experiência no mercado financeiro.

Confira cinco destinos inteligentes para o dinheiro da restituição:

1. Pagar dívidas caras

O melhor investimento para quem tem dívidas com juros altos, como cheque especial ou rotativo do cartão de crédito, é quitá-las. A economia gerada ao deixar de pagar esses juros supera o rendimento da maioria das aplicações financeiras seguras e essa atitude libera orçamento futuro.

2. Montar ou reforçar a reserva de emergência

Ter uma reserva de emergência é a base de qualquer planejamento financeiro. Esse dinheiro deve cobrir cerca de seis meses do seu custo de vida e ser aplicado em um local seguro e de fácil resgate. Boas opções são o Tesouro Selic ou CDBs com liquidez diária que rendam pelo menos 100% do CDI, preferencialmente com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

3. Investir no Tesouro Direto

Para quem já tem a reserva formada, o Tesouro Direto oferece outras alternativas de baixo risco. Títulos como o Tesouro Prefixado garantem uma rentabilidade fixa no vencimento, enquanto o Tesouro IPCA+ protege seu dinheiro da inflação e paga juros reais. São boas escolhas para objetivos de médio e longo prazo.

4. Aplicar em Fundos de Investimento

Os fundos são uma forma simples de diversificar. Ao investir em um fundo de renda fixa ou multimercado, por exemplo, você conta com um gestor profissional para administrar uma cesta de diferentes ativos. É uma maneira prática de acessar diferentes mercados sem precisar escolher cada papel individualmente.

5. Iniciar na Bolsa de Valores

Se você tem um perfil mais arrojado e objetivos de longo prazo, a restituição pode ser o empurrão que faltava para começar na Bolsa. Com o valor, é possível comprar ações de empresas sólidas ou cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs). É uma forma de participar dos lucros de grandes companhias ou do mercado de imóveis com pouco capital.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria