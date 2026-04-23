Onde investir o dinheiro da restituição do imposto de renda em 2026

A restituição do Imposto de Renda em 2026 pode representar uma oportunidade para a organização das finanças. Para quem recebe, esse dinheiro, que não estava no orçamento mensal, pode ser o impulso necessário para quitar dívidas, construir uma reserva de segurança ou investir.

Os lotes de pagamento seguem critérios de prioridade da Receita Federal, beneficiando primeiro idosos, pessoas com deficiência e professores, além daqueles que optaram pela declaração pré-preenchida ou indicaram uma chave Pix para recebimento.

Antes de pensar em qual aplicação oferece o melhor rendimento, a recomendação principal é olhar para as próprias contas já que usar o valor para resolver pendências financeiras é o melhor investimento que você pode fazer.

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Qual deve ser a sua prioridade?

Se você possui débitos com juros altos, como os do rotativo do cartão de crédito ou do cheque especial, a melhor escolha é usar a restituição para zerar ou abater esses saldos. As taxas cobradas nessas modalidades superam com folga qualquer rendimento de investimento seguro. Portanto, nesses casos, usar a restituição gera uma economia imediata.

Pagar as dívidas não apenas alivia o orçamento futuro, como também melhora seu histórico de crédito no mercado, facilitando o acesso a produtos financeiros com melhores condições quando você precisar.

Reserva de emergência

Com as contas em dia, uma boa maneira de usar esse dinheiro seria construir ou fortalecer sua reserva de emergência. Esse montante serve para cobrir despesas inesperadas, como um problema de saúde ou a perda de um emprego, sem que você precise recorrer a empréstimos.

O ideal é que essa reserva cubra de três a seis meses do seu custo de vida mensal, com o dinheiro aplicado em um local seguro e de fácil acesso, como um CDB com liquidez diária ou o Tesouro Selic.

Investimentos

Após quitar as dívidas e garantir a reserva de emergência, para quem tem interesse, o valor da restituição pode ser investido. A escolha do produto financeiro dependerá do seu perfil de risco e dos seus objetivos. Veja algumas opções:

Renda fixa: para quem busca segurança, títulos como Tesouro Selic, CDBs de grandes bancos e LCIs/LCAs são portas de entrada interessantes. Eles são indicados para objetivos de curto e médio prazo, com rendimentos previsíveis.

Fundos de investimento: uma alternativa para diversificar com apenas uma aplicação. Existem fundos de diferentes perfis, desde os mais conservadores, que aplicam em renda fixa, até os mais arrojados, que investem em ações.

Renda variável: se o seu perfil de risco permite e o foco é o longo prazo, uma parte do valor pode ser destinada a ações, fundos imobiliários (FIIs) ou ETFs. É importante lembrar que essa modalidade apresenta maior volatilidade e exige mais estudo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria