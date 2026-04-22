Restituição do Imposto de Renda: como usar o dinheiro com inteligência

Após o envio da declaração do Imposto de Renda, a Receita Federal analisa os dados recebidos. Caso haja saldo a devolver, o contribuinte recebe a restituição, com pagamentos feitos em lotes ao longo do ano. Esse valor extra pode fazer a diferença nas contas quando usado de forma inteligente, além de gerar um impacto positivo na vida financeira.

A decisão sobre o que fazer com o recurso depende do cenário financeiro de cada pessoa. A orientação geral é seguir uma ordem de prioridades, começando pela resolução de pendências urgentes.

Leia Mais

Prioridade máxima: quitar dívidas

Se você possui dívidas com juros altos, como as do rotativo do cartão de crédito ou do cheque especial, usar a restituição para quitá-las é o movimento mais estratégico. A economia gerada ao deixar de pagar juros elevados é, na prática, um ganho financeiro garantido e superior ao rendimento da maioria dos investimentos.

Comece listando todas as suas dívidas e organize-as da maior para a menor taxa de juros. Use o dinheiro da restituição para pagar integralmente ou amortizar as mais caras como uma forma de aliviar o orçamento mensal.

Reserva de emergência

Para quem não tem dívidas ou já as quitou, o foco deve ser a criação de uma reserva de emergência, uma quantia guardada para cobrir despesas inesperadas, como problemas de saúde, reparos urgentes em casa ou a perda do emprego.

É indicado que essa reserva cubra de três a seis meses do seu custo de vida. O valor da restituição pode ser o ponto de partida para montar essa segurança, que deve ser aplicado em um investimento de baixo risco e com liquidez diária, como o Tesouro Selic ou um certificado de depósito bancário (CDB) que pague 100% do CDI.

O dinheiro trabalhando para você: investimentos

Com as dívidas controladas e a reserva de emergência montada, o dinheiro da restituição pode finalmente ser destinado a investimentos que ajudem a alcançar objetivos de médio e longo prazo. As opções variam conforme o seu perfil de investidor e seus planos.

Renda fixa: títulos do Tesouro Direto (como o IPCA+), CDBs, LCIs e LCAs são opções para quem busca mais segurança e previsibilidade nos retornos.

Renda variável: para perfis com maior tolerância a riscos e foco no longo prazo, uma parte do valor pode ser destinada a fundos de ações ou ETFs, sempre com diversificação.

Metas pessoais: o valor também pode impulsionar um objetivo específico, como dar entrada em um imóvel, fazer uma viagem, investir em um curso ou iniciar um pequeno negócio.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata