Como usar a restituição do IR: 5 dicas de especialistas para decidir

A Receita Federal iniciou os pagamentos da restituição do Imposto de Renda 2026. O primeiro lote foi depositado em 29 de maio, e os pagamentos seguirão em lotes mensais até agosto. Se você é um dos contribuintes que receberá esse valor, ter um plano claro é fundamental para usar o dinheiro da melhor forma possível.

Em 2026, a Receita organizou os pagamentos em quatro lotes, priorizando idosos, pessoas com deficiência, professores e aqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida ou indicaram uma chave PIX para o recebimento. Para te ajudar a decidir o que fazer com essa verba extra, especialistas recomendam seguir uma ordem de prioridades para garantir sua saúde financeira. Confira as principais dicas:

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Quite as dívidas, começando pelas mais caras

A primeira recomendação é unânime entre os planejadores financeiros: use o dinheiro para quitar ou amortizar dívidas. Dê prioridade àquelas com juros mais altos, como o rotativo do cartão de crédito e o cheque especial, que podem se tornar uma grande dor de cabeça. Livrar-se desses débitos é o passo mais inteligente para organizar suas finanças.

Construa ou reforce sua reserva de emergência

Se você não tem dívidas, o próximo passo é montar ou fortalecer sua reserva de emergência. Especialistas sugerem ter um valor guardado equivalente a três a seis meses do seu custo de vida. Esse dinheiro deve ser aplicado em um investimento seguro e com liquidez diária, para que possa ser resgatado rapidamente em caso de imprevistos, como um problema de saúde ou a perda do emprego.

Comece a investir para o futuro

Com as dívidas quitadas e a reserva de emergência montada, é hora de fazer o dinheiro trabalhar para você. Considere investir em opções de baixo risco para começar, como o Tesouro Selic ou um CDB de um banco sólido. Esses investimentos são ideais para quem busca segurança e uma rentabilidade superior à da poupança para alcançar objetivos de médio e longo prazo.

Realize um objetivo ou um sonho

Nem tudo precisa ser obrigação. Se suas finanças estão em dia, permita-se usar uma parte da restituição para realizar um desejo pessoal. Pode ser uma pequena viagem, um curso que você sempre quis fazer, ou até mesmo dar a entrada em um bem de maior valor. Usar o dinheiro para algo que traga satisfação pessoal também é uma forma de investimento em bem-estar.

Planeje despesas anuais do próximo ano

Uma estratégia inteligente é usar a restituição para se antecipar aos grandes gastos que se repetem todos os anos. Como muitas despesas de início de ano, como IPVA e IPTU, já passaram, você pode guardar o valor para quitar esses impostos à vista no ano seguinte, geralmente com desconto. Outras opções incluem planejar matrículas escolares ou seguros que vencem nos próximos meses.

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Este conteúdo foi gerado por inteligência artificial e revisado por um editor humano.