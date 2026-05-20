Imposto de Renda: 1º lote da restituição sai em 29 de maio; veja quem recebe
Receita Federal antecipou o calendário; contribuintes que usaram a pré-preenchida ou indicaram Pix para receber estão no topo da fila de pagamentos
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A Receita Federal confirmou que o pagamento do primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2026 será realizado no dia 29 de maio. A data coincide com o último dia para a entrega da declaração. Neste ano, o calendário de restituições foi encurtado, com pagamentos distribuídos em quatro lotes mensais que se estenderão até agosto.
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Estima-se que este primeiro lote contemple cerca de 9 milhões de contribuintes, totalizando um valor recorde de R$ 16 bilhões, impulsionado pela inclusão dos contribuintes que optaram pela declaração pré-preenchida ou por receber via Pix nos grupos prioritários.
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Quem recebe primeiro?
O primeiro lote contempla os contribuintes que fazem parte dos grupos prioritários definidos por lei. A ordem de pagamento é a seguinte:
Idosos com 80 anos ou mais;
Idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e portadores de moléstia grave;
Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;
Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição via Pix;
Demais contribuintes.
Dentro de cada critério de prioridade, o desempate é feito pela data de entrega da declaração. Portanto, quem enviou o documento mais cedo, recebe antes.
Como consultar a restituição?
A consulta para saber se a declaração foi contemplada no primeiro lote geralmente é liberada uma semana antes do pagamento, por volta do dia 22 de maio. Para verificar, o contribuinte pode seguir estes passos:
Acessar o site da Receita Federal na área “Meu Imposto de Renda”;
Clicar em “Consultar a Restituição”;
Informar o CPF, a data de nascimento e o ano-exercício (2026).
A consulta também pode ser realizada pelo aplicativo “Meu Imposto de Renda”, disponível para smartphones e tablets. A plataforma informa se a restituição foi liberada, em qual banco será depositada ou se existem pendências (malha fina).
Confira o calendário completo de restituição do IR 2026
1º lote: 29 de maio
2º lote: 30 de junho
3º lote: 31 de julho
4º lote: 28 de agosto
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.