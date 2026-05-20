Como corrigir sua declaração do Imposto de Renda no celular

Com o prazo de entrega do Imposto de Renda se aproximando do fim, em 29 de maio, muitos contribuintes correm para verificar a situação de suas declarações. Se você encontrou algum erro ou percebeu que esqueceu de incluir uma informação, saiba que é possível fazer a correção de forma simples e rápida direto pelo celular, evitando o risco de cair na malha fina.

O processo é feito por meio da declaração retificadora, um documento que substitui integralmente a versão enviada anteriormente, possibilitando inserir dados, adicionar rendimentos ou alterar deduções. O processo pode resolvido pelo aplicativo "Receita Federal", na seção "Meu Imposto de Renda".

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A retificação on-line é a maneira mais prática de garantir que suas informações estejam corretas, agilizando o processamento e a eventual liberação da sua restituição. O procedimento pode ser feito a qualquer momento, desde que a declaração não esteja sob fiscalização. Declarações mais complexas (com ganhos de capital ou renda variável, por exemplo) podem ter limitações para edição no aplicativo.

Passo a passo para retificar pelo aplicativo

Realizar a correção pelo celular exige apenas alguns minutos. Basta seguir as etapas abaixo para enviar sua declaração retificadora sem complicações:

Acesse o aplicativo: baixe ou abra o app “Receita Federal”, disponível para Android e iOS.

Faça o login: utilize sua conta gov.br, nos níveis prata ou ouro, para acessar todas as funcionalidades.

Localize a declaração: dentro do aplicativo, acesse a seção “Meu Imposto de Renda”. Toque em “Declaração” e selecione o ano-calendário que precisa ser alterado.

Inicie a correção: procure pela opção “Retificar Declaração”. O sistema irá criar uma cópia exata do documento original para você editar.

Altere as informações: navegue pelas fichas e faça todos os ajustes necessários. É fundamental revisar todos os dados, mesmo aqueles que já estavam corretos.

Envie a nova versão: após checar todas as informações, clique em “Entregar Declaração”. Um novo recibo será gerado, invalidando o anterior.

O que muda após a correção?

O contribuinte tem um prazo de até cinco anos para retificar a declaração, contados a partir do prazo final de entrega da declaração original. Ao enviar uma declaração retificadora, o processamento do documento pela Receita Federal é reiniciado, e o status da nova versão costuma ser atualizado no sistema em até 24 horas.

Isso significa que, se você tinha direito à restituição, a data de pagamento pode ser adiada. Sua posição na fila de prioridades é atualizada para a data do novo envio, o que pode te mover para um dos lotes seguintes de pagamento.

Flexibilidade entre plataformas

Uma novidade em 2026 é a retificação cruzada, que permite iniciar a correção no aplicativo e terminá-la no programa de computador, ou vice-versa, oferecendo mais flexibilidade para o contribuinte escolher a plataforma mais conveniente para cada etapa do processo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata