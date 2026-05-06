Declaração pré-preenchida do Imposto de Renda vale a pena?

A declaração pré-preenchida do Imposto de Renda, oferecida pela Receita Federal, promete agilizar o processo por meio do uso de dados de diversas fontes, como empresas, bancos e serviços de saúde. A medida serve para adiantar o preenchimento de campos importantes, reduzido o tempo gasto e o risco de erros de digitação.

Essa facilidade, disponível para todos os cidadãos com conta Gov.br de nível prata ou ouro, tornou-se uma das opções mais populares no Imposto de Renda 2026 (ano-base 2025), cujo prazo de entrega vai até 29 de maio. Ao acessar o programa ou aplicativo "Meu Imposto de Renda", o sistema já apresenta rendimentos, deduções e bens recebidos de fontes pagadoras oficiais, bastando ao usuário conferir e complementar as informações.

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Contudo, a responsabilidade final sobre os dados declarados é inteiramente do contribuinte. Mesmo o preenchimento automático pode levar a inconsistências e, consequentemente, à malha fina. Por isso, é fundamental entender os benefícios e os pontos que merecem um cuidado redobrado.

Vantagens da declaração pré-preenchida

O modelo se destaca por simplificar a obrigação anual. Além de poupar tempo, ele minimiza falhas comuns que podem causar problemas com o Fisco. Conheça os principais benefícios:

Agilidade: a maioria das informações já está preenchida, como salários, aposentadorias e alguns investimentos. O trabalho se concentra na verificação e na adição de dados que a Receita não possui.

Menos erros: o preenchimento automático de valores e CNPJs diminui a chance de erros de digitação, um dos principais motivos que levam os contribuintes à malha fina.

Prioridade na restituição: quem opta pela declaração pré-preenchida tem prioridade no recebimento da restituição, sendo este um dos critérios que aceleram o pagamento junto com outras categorias prioritárias.

Cuidados ao usar o modelo

Apesar de segura, a ferramenta não é infalível. Algumas informações podem estar desatualizadas, incorretas ou simplesmente ausentes. Ignorar a etapa de checagem é o maior risco.

Verifique todas as informações: confira cada um dos valores e dados importados pelo sistema comparando-os com seus informes de rendimentos, recibos e extratos bancários.

Inclua dados pendentes: nem tudo é importado automaticamente. Despesas com profissionais liberais (médicos, dentistas, psicólogos), aluguéis recebidos de pessoa física e rendimentos de autônomos precisam ser inseridos manualmente.

Atenção aos dependentes: muitas vezes, os rendimentos dos dependentes não são puxados de forma automática pelo sistema; essa informação também deve ser declarada.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata