Restituição do IR 2026: saiba o que fazer com o dinheiro extra

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A Receita Federal prepara a liberação do primeiro e maior lote de restituição da história do Imposto de Renda nesta sexta-feira (29/5). Nesse lote, um valor recorde de R$ 16 bilhões será distribuído a 8,75 milhões de contribuintes.

Em 2026, diferentemente de anos anteriores, a Receita Federal pagará a restituição em apenas quatro lotes, sendo este primeiro responsável por 40% do total a ser devolvido.

Quando e como receber sua restituição

A consulta para saber se você foi contemplado pode ser feita no site da Receita Federal, na plataforma "Meu Imposto de Renda", ou pelo aplicativo oficial. O pagamento é realizado diretamente na conta bancária ou na chave Pix (do tipo CPF) informada na declaração. Caso o crédito não seja efetuado, o valor ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

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O que fazer com o dinheiro extra?

A chegada de um valor extra no orçamento exige planejamento para ser usada da melhor forma. Especialistas em finanças pessoais são unânimes: a prioridade deve ser a organização da sua vida financeira. Veja um passo a passo recomendado:

1. Quitar dívidas

Se você possui dívidas com juros altos, como cheque especial ou cartão de crédito, use a restituição para quitá-las ou, ao menos, abater uma parte significativa do saldo devedor. Eliminar esses passivos é o investimento mais rentável que você pode fazer, pois a economia com juros supera a maioria dos rendimentos de aplicações financeiras.

2. Construir ou reforçar sua reserva de emergência

Caso não tenha dívidas, o próximo passo é montar ou completar sua reserva de emergência. O ideal é ter um valor de três a seis meses do seu custo de vida guardado em um investimento seguro e com liquidez diária, ou seja, que possa ser resgatado a qualquer momento sem perdas.

3. Investir para realizar sonhos

Com as dívidas quitadas e a reserva de emergência garantida, é hora de fazer o dinheiro trabalhar para você. A escolha do investimento dependerá dos seus objetivos e do seu perfil de investidor.

Para objetivos de curto prazo ou para a reserva de emergência: opte por investimentos de baixo risco e alta liquidez, como o Tesouro Selic ou CDBs que paguem pelo menos 100% do CDI e tenham liquidez diária.

Para objetivos de longo prazo: se sua meta é a aposentadoria ou a compra de um imóvel daqui a muitos anos, você pode considerar diversificar com ativos de maior risco e potencial de retorno, sempre respeitando seu perfil. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Este artigo foi revisado por um editor humano para garantir a precisão das informações e a conformidade com as diretrizes editoriais, a partir de um texto gerado por uma ferramenta de inteligência artificial.