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Move Brasil: veja lista de carros que podem ser financiados

Motoristas de app e taxistas já podem financiar veículos com juros menores a partir desta sexta-feira (19/6) pelo programa do governo federal. Confira detalhes

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GABRIELA CECCHIN
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GABRIELA CECCHIN
Repórter
19/06/2026 15:11

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Taxistas estão autorizados a rodar com Bandeira 2 durante o carnaval
No programa Move Brasil, para taxistas e motoristas de aplicativos, juros finais são de até 11,5% ao ano para mulheres e 12,6% ao ano para homens crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Motoristas de aplicativos e taxistas podem financiar carros novos com juros menores a partir desta sexta-feira (19/6) pelo programa Move Brasil, do governo federal. Motoristas de aplicativo e taxistas com cadastro aprovado já podem procurar a concessionária do veículo escolhido para dar início à análise de crédito.

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O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços divulgou a lista de carros que podem participar do programa. Podem ser financiados veículos de até R$ 150 mil flex, elétricos e movidos exclusivamente a etanol. Ficam de fora os movidos a gasolina ou diesel.

Taxistas registrados e motoristas de aplicativo com cadastro ativo há pelo menos 12 meses podem pedir o crédito. Os últimos devem comprovar a realização de, no mínimo, 100 corridas no período. O cadastro para verificação da elegibilidade já está disponível na plataforma oficial do programa.

Veja lista de carros que entram no financiamento

Carros flex, híbridos flex, elétricos e veículos movidos exclusivamente a etanol. Modelos movidos apenas a gasolina ou diesel ficarão de fora. O valor máximo do automóvel será de R$ 150 mil.

 - BYD Dolphin

 - BYD Dolphin Mini

 - Chevrolet Montana

 - Chevrolet Onix

 - Chevrolet Onix Plus

 - Chevrolet Sonic

 - Chevrolet Spark EUV

 - Chevrolet Spin

 - Chevrolet Tracker

 - GWM Ora 03

 - Honda City Hatchback

 - Honda City Sedan

 - Honda HR-V

 - Honda WR-V

 - Hyundai Creta

 - Hyundai HB20

 - Hyundai HB20S

 - Nissan Kait

 - Nissan Kicks

 - Nissan Versa

 - Geely EX2

 - Renault Duster

 - Renault Kardian

 - Renault Kwid

 - Citroën Aircross

 - Citroën Basalt

 - Citroën C3

 - Fiat Argo

 - Fiat Cronos

 - Fiat Fastback

 - Fiat Mobi

 - Fiat Pulse

 - Jeep Compass

 - Jeep Renegade

 - Peugeot 208

 - Peugeot 2008

 - Toyota Yaris Cross

 - Volkswagen Nivus

 - Volkswagen Polo

 - Volkswagen Saveiro

 - Volkswagen T-Cross

 - Volkswagen Tera

 - Volkswagen Virtus

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 Veja itens de segurança que também têm juros mais baixos

 - Alarme/alerta antifurto (alerta sonoro e/ou visual em caso de violação)

 - Barras de proteção (reforço físico contra arrombamento)

 - Blindagem parcial de centrais eletrônicas/Cofre Blindado – Safecar (protege módulos de rastreamento, telemetria e ignição)

 - Bloqueador veicular (permite bloqueio controlado da ignição, combustível ou funcionamento)

 - Botão de pânico (permite acionamento de alerta pelo motorista)

 - Cadeados e travas reforçadas (usados em portas, carrocerias, implementos, baús e compartimentos)

 - Câmeras embarcadas/Dashcam - frontal + interna (registro interno ou externo do veículo)

 - Chave codificada (partida condicionada à identificação eletrônica)

 - Cofres embarcados (usados para documentos, valores, dispositivos ou equipamentos)

 - Conectividade com central de monitoramento (acompanhamento remoto e resposta a eventos)

 - Controle remoto de bloqueio/Bloqueador remoto veicular (autoriza bloqueio por central de monitoramento)

 - Divisória de segurança veicular ou "taxi partition" (divisória instalada entre os bancos dianteiros e traseiros)

 - Fechaduras reforçadas (fechaduras de maior resistência em portas, baús e compartimentos)

 - Geofencing (alerta quando o veículo sai de área autorizada)

 - Imobilizador eletrônico (impede a partida sem chave, transponder ou autenticação válida)

 - Leitor RFID/NFC (controle de autorização de motorista ou carga)

 - Películas de segurança/Blindagem de vidros (películas reforçadas que aumentam a resistência dos vidros contra quebra por impacto)

 - Porcas antifurto para rodas (travas específicas para as rodas, dificultando o furto de pneus)

 - Rastreador veicular/Sistema de rastreamento GPS (permite localização do veículo por GPS, rede celular, radiofrequência ou tecnologias combinadas)

 - Reconhecimento facial ou biometria (controle de acesso do condutor)

 - Registro eletrônico de eventos (histórico de violações, bloqueios, paradas ou desvios de rota)

 - Sensor de abertura de portas (detecta abertura indevida de portas, baú ou compartimentos)

 - Telemetria embarcada (monitora uso, rota, velocidade, paradas e eventos operacionais)

 - Trava de bateria (dificulta furto ou desconexão da bateria)

 - Trava de câmbio (impede a mudança de marchas)

 - Trava de estepe (evita furto de pneu sobressalente)

 - Trava de pedal (bloqueia pedal de freio, embreagem ou acelerador)

 - Trava de roda (bloqueia o deslocamento do veículo)

 - Trava de tanque (protege contra furto de combustível)

 - Trava de volante (dispositivo que impede ou dificulta o giro do volante)

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o financiamento para seguro não entra na composição do preço do carro e não conta para o valor máximo de R$ 150 mil. No caso das mulheres, acessórios de segurança também não contam.

Como pedir o financiamento?

Cadastro: Motoristas devem acessar a plataforma https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/sdic/move-brasil e autorizar o uso de dados para o sistema verificar se têm direito.

Confirmação: A resposta da análise será enviada por meio da caixa postal do portal gov.br

Escolha do veículo: Os motoristas que tiveram o cadastro aceito poderão escolher um dos veículos que se enquadram no programa Mover. Os profissionais com o cadastro aprovado já podem procurar uma concessionária.

Contratação: O banco escolhido pelo motorista fará a análise de crédito e, se aprovada, concluirá a contratação com as condições do programa.

Quem pode participar?

Taxistas registrados e em atividade, cooperativas de táxi e motoristas de aplicativos com cadastro ativo há pelo menos 12 meses que tenham realizado ao menos 100 corridas nesse período na mesma plataforma.

A validação dos motoristas de aplicativo será feita pelas próprias plataformas. No caso dos taxistas, a confirmação ocorrerá via Receita Federal e gov.br.

Como saber se me enquadro nas regras?

Para motoristas de aplicativo, segundo o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), a confirmação de que o motorista está apto a acessar o financiamento será dada pela própria plataforma para a qual ele trabalha.

No caso dos taxistas, a validação será feita pela Receita Federal a partir dos dados da pessoa no próprio Gov.br. Em até cinco dias úteis após o pedido, a pessoa receberá, via caixa postal do site, resposta sobre se ela atende às condições.

Qual será o valor dos juros?

O governo anunciou juros finais de até 11,5% ao ano para mulheres e 12,6% ao ano para homens. As mulheres também poderão financiar itens extras de segurança, limitados a 10% do valor total da operação.

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O financiamento terá entrada?

As regras publicadas até agora não estabelecem entrada mínima obrigatória. No entanto, os bancos poderão exigir condições próprias durante a análise de crédito, incluindo valor de entrada, garantias e comprovação de renda. Em financiamentos, o valor da prestação e do crédito liberado dependem, por exemplo, da renda do motorista.

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