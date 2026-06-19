Move Brasil: veja lista de carros que podem ser financiados
Motoristas de app e taxistas já podem financiar veículos com juros menores a partir desta sexta-feira (19/6) pelo programa do governo federal. Confira detalhes
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Motoristas de aplicativos e taxistas podem financiar carros novos com juros menores a partir desta sexta-feira (19/6) pelo programa Move Brasil, do governo federal. Motoristas de aplicativo e taxistas com cadastro aprovado já podem procurar a concessionária do veículo escolhido para dar início à análise de crédito.
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O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços divulgou a lista de carros que podem participar do programa. Podem ser financiados veículos de até R$ 150 mil flex, elétricos e movidos exclusivamente a etanol. Ficam de fora os movidos a gasolina ou diesel.
Taxistas registrados e motoristas de aplicativo com cadastro ativo há pelo menos 12 meses podem pedir o crédito. Os últimos devem comprovar a realização de, no mínimo, 100 corridas no período. O cadastro para verificação da elegibilidade já está disponível na plataforma oficial do programa.
Veja lista de carros que entram no financiamento
Carros flex, híbridos flex, elétricos e veículos movidos exclusivamente a etanol. Modelos movidos apenas a gasolina ou diesel ficarão de fora. O valor máximo do automóvel será de R$ 150 mil.
- BYD Dolphin
- BYD Dolphin Mini
- Chevrolet Montana
- Chevrolet Onix
- Chevrolet Onix Plus
- Chevrolet Sonic
- Chevrolet Spark EUV
- Chevrolet Spin
- Chevrolet Tracker
- GWM Ora 03
- Honda City Hatchback
- Honda City Sedan
- Honda HR-V
- Honda WR-V
- Hyundai Creta
- Hyundai HB20
- Hyundai HB20S
- Nissan Kait
- Nissan Kicks
- Nissan Versa
- Geely EX2
- Renault Duster
- Renault Kardian
- Renault Kwid
- Citroën Aircross
- Citroën Basalt
- Citroën C3
- Fiat Argo
- Fiat Cronos
- Fiat Fastback
- Fiat Mobi
- Fiat Pulse
- Jeep Compass
- Jeep Renegade
- Peugeot 208
- Peugeot 2008
- Toyota Yaris Cross
- Volkswagen Nivus
- Volkswagen Polo
- Volkswagen Saveiro
- Volkswagen T-Cross
- Volkswagen Tera
- Volkswagen Virtus
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Veja itens de segurança que também têm juros mais baixos
- Alarme/alerta antifurto (alerta sonoro e/ou visual em caso de violação)
- Barras de proteção (reforço físico contra arrombamento)
- Blindagem parcial de centrais eletrônicas/Cofre Blindado – Safecar (protege módulos de rastreamento, telemetria e ignição)
- Bloqueador veicular (permite bloqueio controlado da ignição, combustível ou funcionamento)
- Botão de pânico (permite acionamento de alerta pelo motorista)
- Cadeados e travas reforçadas (usados em portas, carrocerias, implementos, baús e compartimentos)
- Câmeras embarcadas/Dashcam - frontal + interna (registro interno ou externo do veículo)
- Chave codificada (partida condicionada à identificação eletrônica)
- Cofres embarcados (usados para documentos, valores, dispositivos ou equipamentos)
- Conectividade com central de monitoramento (acompanhamento remoto e resposta a eventos)
- Controle remoto de bloqueio/Bloqueador remoto veicular (autoriza bloqueio por central de monitoramento)
- Divisória de segurança veicular ou "taxi partition" (divisória instalada entre os bancos dianteiros e traseiros)
- Fechaduras reforçadas (fechaduras de maior resistência em portas, baús e compartimentos)
- Geofencing (alerta quando o veículo sai de área autorizada)
- Imobilizador eletrônico (impede a partida sem chave, transponder ou autenticação válida)
- Leitor RFID/NFC (controle de autorização de motorista ou carga)
- Películas de segurança/Blindagem de vidros (películas reforçadas que aumentam a resistência dos vidros contra quebra por impacto)
- Porcas antifurto para rodas (travas específicas para as rodas, dificultando o furto de pneus)
- Rastreador veicular/Sistema de rastreamento GPS (permite localização do veículo por GPS, rede celular, radiofrequência ou tecnologias combinadas)
- Reconhecimento facial ou biometria (controle de acesso do condutor)
- Registro eletrônico de eventos (histórico de violações, bloqueios, paradas ou desvios de rota)
- Sensor de abertura de portas (detecta abertura indevida de portas, baú ou compartimentos)
- Telemetria embarcada (monitora uso, rota, velocidade, paradas e eventos operacionais)
- Trava de bateria (dificulta furto ou desconexão da bateria)
- Trava de câmbio (impede a mudança de marchas)
- Trava de estepe (evita furto de pneu sobressalente)
- Trava de pedal (bloqueia pedal de freio, embreagem ou acelerador)
- Trava de roda (bloqueia o deslocamento do veículo)
- Trava de tanque (protege contra furto de combustível)
- Trava de volante (dispositivo que impede ou dificulta o giro do volante)
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o financiamento para seguro não entra na composição do preço do carro e não conta para o valor máximo de R$ 150 mil. No caso das mulheres, acessórios de segurança também não contam.
Como pedir o financiamento?
Cadastro: Motoristas devem acessar a plataforma https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/sdic/move-brasil e autorizar o uso de dados para o sistema verificar se têm direito.
Confirmação: A resposta da análise será enviada por meio da caixa postal do portal gov.br
Escolha do veículo: Os motoristas que tiveram o cadastro aceito poderão escolher um dos veículos que se enquadram no programa Mover. Os profissionais com o cadastro aprovado já podem procurar uma concessionária.
Contratação: O banco escolhido pelo motorista fará a análise de crédito e, se aprovada, concluirá a contratação com as condições do programa.
Quem pode participar?
Taxistas registrados e em atividade, cooperativas de táxi e motoristas de aplicativos com cadastro ativo há pelo menos 12 meses que tenham realizado ao menos 100 corridas nesse período na mesma plataforma.
A validação dos motoristas de aplicativo será feita pelas próprias plataformas. No caso dos taxistas, a confirmação ocorrerá via Receita Federal e gov.br.
Como saber se me enquadro nas regras?
Para motoristas de aplicativo, segundo o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), a confirmação de que o motorista está apto a acessar o financiamento será dada pela própria plataforma para a qual ele trabalha.
No caso dos taxistas, a validação será feita pela Receita Federal a partir dos dados da pessoa no próprio Gov.br. Em até cinco dias úteis após o pedido, a pessoa receberá, via caixa postal do site, resposta sobre se ela atende às condições.
Qual será o valor dos juros?
O governo anunciou juros finais de até 11,5% ao ano para mulheres e 12,6% ao ano para homens. As mulheres também poderão financiar itens extras de segurança, limitados a 10% do valor total da operação.
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O financiamento terá entrada?
As regras publicadas até agora não estabelecem entrada mínima obrigatória. No entanto, os bancos poderão exigir condições próprias durante a análise de crédito, incluindo valor de entrada, garantias e comprovação de renda. Em financiamentos, o valor da prestação e do crédito liberado dependem, por exemplo, da renda do motorista.