Move Brasil: veja lista de carros que podem ser financiados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Motoristas de aplicativos e taxistas podem financiar carros novos com juros menores a partir desta sexta-feira (19/6) pelo programa Move Brasil, do governo federal. Motoristas de aplicativo e taxistas com cadastro aprovado já podem procurar a concessionária do veículo escolhido para dar início à análise de crédito.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços divulgou a lista de carros que podem participar do programa. Podem ser financiados veículos de até R$ 150 mil flex, elétricos e movidos exclusivamente a etanol. Ficam de fora os movidos a gasolina ou diesel.

Taxistas registrados e motoristas de aplicativo com cadastro ativo há pelo menos 12 meses podem pedir o crédito. Os últimos devem comprovar a realização de, no mínimo, 100 corridas no período. O cadastro para verificação da elegibilidade já está disponível na plataforma oficial do programa.

Veja lista de carros que entram no financiamento

Carros flex, híbridos flex, elétricos e veículos movidos exclusivamente a etanol. Modelos movidos apenas a gasolina ou diesel ficarão de fora. O valor máximo do automóvel será de R$ 150 mil.

- BYD Dolphin

- BYD Dolphin Mini

- Chevrolet Montana

- Chevrolet Onix

- Chevrolet Onix Plus

- Chevrolet Sonic

- Chevrolet Spark EUV

- Chevrolet Spin

- Chevrolet Tracker

- GWM Ora 03

- Honda City Hatchback

- Honda City Sedan

- Honda HR-V

- Honda WR-V

- Hyundai Creta

- Hyundai HB20

- Hyundai HB20S

- Nissan Kait

- Nissan Kicks

- Nissan Versa

- Geely EX2

- Renault Duster

- Renault Kardian

- Renault Kwid

- Citroën Aircross

- Citroën Basalt

- Citroën C3

- Fiat Argo

- Fiat Cronos

- Fiat Fastback

- Fiat Mobi

- Fiat Pulse

- Jeep Compass

- Jeep Renegade

- Peugeot 208

- Peugeot 2008

- Toyota Yaris Cross

- Volkswagen Nivus

- Volkswagen Polo

- Volkswagen Saveiro

- Volkswagen T-Cross

- Volkswagen Tera

- Volkswagen Virtus

Veja itens de segurança que também têm juros mais baixos

- Alarme/alerta antifurto (alerta sonoro e/ou visual em caso de violação)

- Barras de proteção (reforço físico contra arrombamento)

- Blindagem parcial de centrais eletrônicas/Cofre Blindado – Safecar (protege módulos de rastreamento, telemetria e ignição)

- Bloqueador veicular (permite bloqueio controlado da ignição, combustível ou funcionamento)

- Botão de pânico (permite acionamento de alerta pelo motorista)

- Cadeados e travas reforçadas (usados em portas, carrocerias, implementos, baús e compartimentos)

- Câmeras embarcadas/Dashcam - frontal + interna (registro interno ou externo do veículo)

- Chave codificada (partida condicionada à identificação eletrônica)

- Cofres embarcados (usados para documentos, valores, dispositivos ou equipamentos)

- Conectividade com central de monitoramento (acompanhamento remoto e resposta a eventos)

- Controle remoto de bloqueio/Bloqueador remoto veicular (autoriza bloqueio por central de monitoramento)

- Divisória de segurança veicular ou "taxi partition" (divisória instalada entre os bancos dianteiros e traseiros)

- Fechaduras reforçadas (fechaduras de maior resistência em portas, baús e compartimentos)

- Geofencing (alerta quando o veículo sai de área autorizada)

- Imobilizador eletrônico (impede a partida sem chave, transponder ou autenticação válida)

- Leitor RFID/NFC (controle de autorização de motorista ou carga)

- Películas de segurança/Blindagem de vidros (películas reforçadas que aumentam a resistência dos vidros contra quebra por impacto)

- Porcas antifurto para rodas (travas específicas para as rodas, dificultando o furto de pneus)

- Rastreador veicular/Sistema de rastreamento GPS (permite localização do veículo por GPS, rede celular, radiofrequência ou tecnologias combinadas)

- Reconhecimento facial ou biometria (controle de acesso do condutor)

- Registro eletrônico de eventos (histórico de violações, bloqueios, paradas ou desvios de rota)

- Sensor de abertura de portas (detecta abertura indevida de portas, baú ou compartimentos)

- Telemetria embarcada (monitora uso, rota, velocidade, paradas e eventos operacionais)

- Trava de bateria (dificulta furto ou desconexão da bateria)

- Trava de câmbio (impede a mudança de marchas)

- Trava de estepe (evita furto de pneu sobressalente)

- Trava de pedal (bloqueia pedal de freio, embreagem ou acelerador)

- Trava de roda (bloqueia o deslocamento do veículo)

- Trava de tanque (protege contra furto de combustível)

- Trava de volante (dispositivo que impede ou dificulta o giro do volante)

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o financiamento para seguro não entra na composição do preço do carro e não conta para o valor máximo de R$ 150 mil. No caso das mulheres, acessórios de segurança também não contam.

Como pedir o financiamento?

Cadastro: Motoristas devem acessar a plataforma https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/sdic/move-brasil e autorizar o uso de dados para o sistema verificar se têm direito.

Confirmação: A resposta da análise será enviada por meio da caixa postal do portal gov.br

Escolha do veículo: Os motoristas que tiveram o cadastro aceito poderão escolher um dos veículos que se enquadram no programa Mover. Os profissionais com o cadastro aprovado já podem procurar uma concessionária.

Contratação: O banco escolhido pelo motorista fará a análise de crédito e, se aprovada, concluirá a contratação com as condições do programa.

Quem pode participar?

Taxistas registrados e em atividade, cooperativas de táxi e motoristas de aplicativos com cadastro ativo há pelo menos 12 meses que tenham realizado ao menos 100 corridas nesse período na mesma plataforma.

A validação dos motoristas de aplicativo será feita pelas próprias plataformas. No caso dos taxistas, a confirmação ocorrerá via Receita Federal e gov.br.

Como saber se me enquadro nas regras?

Para motoristas de aplicativo, segundo o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), a confirmação de que o motorista está apto a acessar o financiamento será dada pela própria plataforma para a qual ele trabalha.

No caso dos taxistas, a validação será feita pela Receita Federal a partir dos dados da pessoa no próprio Gov.br. Em até cinco dias úteis após o pedido, a pessoa receberá, via caixa postal do site, resposta sobre se ela atende às condições.

Qual será o valor dos juros?

O governo anunciou juros finais de até 11,5% ao ano para mulheres e 12,6% ao ano para homens. As mulheres também poderão financiar itens extras de segurança, limitados a 10% do valor total da operação.

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O financiamento terá entrada?

As regras publicadas até agora não estabelecem entrada mínima obrigatória. No entanto, os bancos poderão exigir condições próprias durante a análise de crédito, incluindo valor de entrada, garantias e comprovação de renda. Em financiamentos, o valor da prestação e do crédito liberado dependem, por exemplo, da renda do motorista.