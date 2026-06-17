Apple vai aumentar preços de produtos devido à escassez de chips, diz CEO

PELOTAS, RS (FOLHAPRESS) - O CEO da Apple, Tim Cook, afirmou em entrevista ao jornal americano Wall Street Journal que a empresa planeja aumentar preços de seus produtos para compensar a alta nos custos de chips de memória e de armazenamento.

Cook, que deixará o cargo de CEO neste ano, definiu o reajuste como "inevitável". "Estamos fazendo o possível para mitigar os enormes aumentos que estão sendo repassados para nós, e temos tentado proteger nossos clientes dos aumentos, mas a situação se tornou insustentável", disse à reportagem publicada nesta quarta-feira (17).

A entrevista não dá detalhes sobre prazo, alcance e tamanho dos aumentos. O próximo grande lançamento da empresa é esperado para setembro, quando a Apple deve lançar a linha iPhone 18 com uma versão dobrável. A mudança de preços pode ocorrer antes disso, especialmente para Macs e iPads, diz o texto do WSJ.

Chips de memória e armazenamento são essenciais para a maioria dos dispositivos de computação, como smartphones, laptops, consoles de videogame, equipamentos médicos e até carros. O custo de produção de bens de consumo está sendo afetado por uma escassez de chips de memória causada pela crescente demanda de empresas de IA (inteligência artificial) pelos recursos.

Apenas no primeiro trimestre deste ano, os preços dos chips de memória dobraram em relação ao período anterior e devem aumentar em até 63% no trimestre atual, devido à demanda de data centers de IA.

No caso da Apple, repassar os custos mais altos mantendo margens de lucro acrescentaria US$ 270 (R$ 1.378) ao preço do próximo modelo do iPhone Pro, segundo pesquisa da empresa TechInsights citada pelo WSJ. O modelo deste ano custa a partir de US$ 1.099 nos Estados Unidos.

A empresa estima, ainda, que os preços dos chips sigam aumentando até 2027.

Segundo Cook, tanto os preços de chips de memória quanto de armazenamento são problemas para a empresa, embora tenha focado no mercado de chips de memória em particular.

Três empresas dominam o mercado de chips de memória: as sul-coreanas Samsung e SK Hynix e a americana Micron. Os principais fabricantes de chips de armazenamento incluem essas três empresas, além de Kioxia e Sandisk.

Samsung, SK Hynix e Micron ultrapassaram neste ano o marco de US$ 1 trilhão em valor de mercado. Os preços de suas ações, junto com seus lucros, explodiram nos últimos 12 meses: as ações da Micron e SK Hynix subiram mais de 800%, enquanto Kioxia e Sandisk subiram 4.600%.

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Na entrevista, Cook disse que a Apple está pronta para usar suas reservas de caixa para aumentar a oferta de memória, mas que não usaria capital e expertise para construir suas próprias fábricas. "Não podemos fazer tudo. Sabemos no que somos bons", afirmou.