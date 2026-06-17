O que é phishing de voz? Entenda o golpe que usa áudios falsos com IA
Criminosos estão usando inteligência artificial para clonar a voz de conhecidos e pedir dinheiro; saiba como funciona a fraude e como se proteger dela
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Uma modalidade de golpe que tem crescido significativamente nos últimos anos usa inteligência artificial para criar áudios falsos com a voz de pessoas conhecidas, como familiares e amigos. Conhecida como phishing de voz, ou vishing, a fraude tem como objetivo enganar as vítimas para que transfiram dinheiro ou forneçam dados pessoais, acreditando estarem ajudando alguém em uma emergência.
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Em 2026, o vishing (como também é conhecido) tornou-se uma das principais ameaças digitais no Brasil, com crescimento expressivo nos últimos anos, especialmente com a popularização de ferramentas de inteligência artificial acessíveis.
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A técnica se consolidou com o avanço de ferramentas de IA que conseguem clonar uma voz com alta precisão a partir de uma pequena amostra de áudio. Os criminosos geralmente coletam essas amostras de vídeos e áudios publicados em redes sociais, como Instagram, TikTok ou mesmo em mensagens de WhatsApp.
Com a voz clonada, os golpistas criam mensagens de áudio ou até mesmo realizam chamadas em tempo real. A abordagem mais comum envolve simular uma situação de urgência, como um acidente de carro, um problema de saúde ou a necessidade de pagar uma conta inesperada. A voz familiar e o tom de desespero dificultam a identificação da fraude.
Como o phishing de voz funciona?
O processo do golpe é relativamente simples para quem domina a tecnologia. Primeiramente, os fraudadores escolhem um alvo e buscam por áudios públicos dessa pessoa na internet. Apenas de três a dez segundos de gravação são suficientes para que o software de inteligência artificial aprenda o tom, o ritmo e as particularidades da fala.
Em seguida, eles escrevem o roteiro da mensagem que desejam enviar. O sistema de IA converte o texto em um arquivo de áudio usando a voz clonada. A mensagem resultante é enviada para contatos próximos da vítima, geralmente via aplicativos de mensagem, acompanhada de um pedido de transferência de dinheiro via Pix.
A qualidade da clonagem pode ser surpreendentemente realista, tornando o golpe eficaz. Como a fraude explora o vínculo emocional e a confiança entre as pessoas, muitas vítimas agem por impulso, sem parar para verificar a veracidade do pedido.
Como se proteger do golpe da voz falsa?
Mesmo com a sofisticação da tecnologia, algumas medidas simples podem evitar que você caia no phishing de voz. A principal recomendação é manter a calma e sempre desconfiar de pedidos de ajuda financeira que chegam de forma repentina e urgente.
Confira outras dicas importantes:
Confirme a identidade: se receber um áudio ou ligação suspeita, desligue e tente ligar diretamente para o número de telefone que você já tem salvo da pessoa. Não retorne a chamada para o número que entrou em contato.
Faça perguntas pessoais: questione algo que apenas a pessoa real saberia responder. Pode ser o nome de um animal de estimação da infância ou uma memória específica de família. Golpistas não terão essa informação.
Crie uma palavra de segurança: combine com seus familiares e amigos próximos uma "senha" ou "palavra-chave" para ser usada em situações de emergência. A ausência dessa palavra em um pedido de ajuda é um sinal de alerta imediato.
Desconfie da urgência: fraudadores sempre criam um senso de urgência para impedir que a vítima pense com clareza. Se a pressão para agir rápido for muito grande, desconfie ainda mais.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.