Os 7 golpes e crimes mais comuns na internet e como se proteger

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A sofisticação dos crimes digitais no Brasil tem gerado prejuízos bilionários e dores de cabeça para milhares de pessoas. Criminosos usam técnicas cada vez mais elaboradas, incluindo o uso de inteligência artificial para criar áudios e vídeos falsos (deepfakes), enganando vítimas por meio de aplicativos de mensagens, redes sociais e e-mails. Eles exploram a desatenção ou a urgência do momento, tornando o conhecimento sobre as fraudes mais comuns o primeiro passo para se proteger.

As abordagens variam, mas o objetivo é sempre o mesmo: obter dados pessoais, senhas ou dinheiro. Desde promessas de emprego irrecusáveis até mensagens de supostos conhecidos em apuros, os golpistas se adaptam rapidamente para criar armadilhas convincentes. A atenção aos detalhes e a desconfiança são as principais ferramentas de defesa.

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Principais golpes e como se proteger

Golpe do Falso PIX: os criminosos criam chaves PIX falsas, muitas vezes usando QR Codes ou links maliciosos, ou se passam por amigos e familiares pedindo transferências urgentes. Para se proteger, sempre confira com atenção o nome completo e os dados do destinatário antes de confirmar qualquer transação. Se um conhecido pedir dinheiro, ligue para ele para confirmar a solicitação. Vaga de Emprego Falsa: anúncios atraentes prometem salários altos e poucos requisitos. Os golpistas então solicitam o pagamento de taxas para exames, cursos ou materiais, ou simplesmente coletam dados pessoais para outros crimes. Desconfie de ofertas que parecem boas demais e lembre-se que empresas sérias não cobram para contratar. Links Falsos (Phishing): e-mails e mensagens de texto simulam comunicações de bancos, lojas ou serviços do governo, induzindo a vítima a clicar em um link para "atualizar o cadastro" ou "resolver um problema". A página de destino é falsa e rouba senhas e dados. Verifique se o site possui o cadeado de segurança e o protocolo "https" no endereço. Nunca clique em links suspeitos e sempre acesse sites digitando o endereço diretamente no navegador. WhatsApp Clonado: o criminoso consegue o código de verificação do seu WhatsApp e assume o controle da sua conta, passando a pedir dinheiro aos seus contatos. A melhor proteção é ativar a "verificação em duas etapas" nas configurações do aplicativo e nunca compartilhar o código de verificação recebido por SMS. Anúncios e Leilões Falsos: produtos com preços muito abaixo do mercado são anunciados em sites falsos ou perfis criados em redes sociais. A vítima paga pelo item, que nunca é entregue. Pesquise sempre a reputação do vendedor e do site, desconfie de promoções excessivamente vantajosas e prefira usar meios de pagamento seguros, como cartão de crédito ou plataformas com proteção ao comprador. Falsa Central de Atendimento: um golpista liga para a vítima, afirmando ser do banco e relatando uma compra suspeita. Para "cancelar" a transação, ele pede a senha e diz que um motoboy irá retirar o cartão. Bancos nunca pedem senhas por telefone nem recolhem cartões na casa dos clientes. Desligue e contate seu banco pelos canais oficiais. Golpe do Falso Empréstimo: ofertas de crédito fácil e sem burocracia exigem um depósito adiantado para "cobrir taxas administrativas" ou "liberar o valor". Após o pagamento, os criminosos desaparecem. Instituições financeiras regulamentadas não cobram valores antecipados para conceder empréstimos.

Manter-se informado e vigilante é a defesa mais eficaz. Os criminosos inovam constantemente, mas a base de seus golpes geralmente envolve engenharia social e exploração da confiança. Ao adotar uma postura cética e seguir as dicas de segurança, é possível reduzir drasticamente o risco de se tornar uma vítima.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.