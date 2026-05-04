Cuidado: golpistas criam aplicativo falso do Imposto de Renda 2026; veja

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Especialistas em cibersegurança alertam para o aumento de golpes digitais relacionados ao período da declaração do Imposto de Renda 2026. Criminosos usam o tema para tentar obter dados pessoais e induzir o contribuinte a fazer pagamentos indevidos.

A Redbelt Security, empresa de segurança da informação, identificou um aplicativo falso que simulava o aplicativo da Receita Federal. O app registrou mais de 16 mil downloads antes de ser retirado de uma loja não oficial, e pode ter feito milhares de vítimas.

O prazo para declarar o Imposto de Renda vai até 29 de maio. Quem é obrigado a prestar contas e atrasa o envio paga multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido no ano. Há ainda outras consequências, como ficar com o CPF pendente, caso não entregue a declaração.

Eduardo Lopes, CEO da Redbelt, explica que aplicativos desenvolvidos por cibercriminosos recriam a o app da Receita, com falsos serviços como preenchimento da declaração, consulta de débitos e acesso a recibos. Segundo ele, o usuário acredita estar em um ambiente legítimo e acaba fornecendo seus dados referentes ao Portal Gov.br, sem perceber a irregularidade.

Com isso, os golpistas roubam informações sensíveis do contribuinte. Além do CPF, são coletadas senhas salvas no celular ou tablet, cookies de sessão bancária, credenciais corporativas e documentos armazenados.

"No caso de RATs [vírus de acesso remoto], o criminoso passa a ter o controle do aparelho, conseguindo acessar arquivos, registrar o que é digitado e visualizar a tela em tempo real", afirma o especialista.

Durante o monitoramento, a empresa identificou cerca de dez aplicativos maliciosos ligados ao IR 2026. As amostras analisadas usam nomes de órgãos oficiais, linguagem técnica e canais de suporte para aumentar a credibilidade. Os aplicativos circularam em lojas não oficiais, fora do Google Play Store (Android) e da App Store (iOS), que adotam processos de verificação mais rigorosos.

Pesquisadores da Eset Brasil, empresa global de segurança cibernética, identificaram outro tipo de fraude semelhante. O golpe começa com o envio de links por e-mail, SMS ou WhatsApp, com alertas de "CPF irregular" ou "pendências com a Receita", todos falsos.

Ao acessar o site, a vítima informa o CPF em uma suposta consulta gratuita. Em seguida, a página exibe um aviso de alto risco fiscal e estabelece um prazo curto para regularização da falsa pendência. Os golpistas exibem dados reais do usuário e apresentam um relatório falso com valores, juros e multas, simulando uma dívida ativa.

Thales Santos, especialista em segurança da informação na Eset Brasil, afirma que o golpe combina engenharia social com uso de dados vazados. "Esse tipo de fraude digital é mais complexa porque os sites são criados e derrubados com frequência, o que dificulta o mapeamento dos golpistas", diz.

"A infraestrutura usada é desconhecida, mas é possível que os dados das vítimas tenham sido vazados anteriormente em alguma brecha de segurança, como o que ocorreu em 2020", afirma.

O especialista alerta que a urgência reduz a verificação das informações. Os golpistas aproveitam o momento de pressão para acelerar decisões e oferecem descontos que reduzem a suposta dívida. Diante da possível penalidade, muitos usuários priorizam a ação rápida em vez de checar a origem da mensagem.

O contribuinte que vai declarar o Imposto de Renda pelo aplicativo da Receita deve ficar muito atento e só baixar o app da loja oficial. Também é possível entregar o IR utilizando o PGD (Programa Gerador da Declaração), cujo download é feito diretamente no site da Receita.

Também é possível declarar online, no portal e-CAC (Centro de Atendimento Virtual), em Meu Imposto de Renda.



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Saiba como se proteger de golpes

Para evitar prejuízos financeiros e proteger dados pessoais, a Receita Federal reforça que não envia links para a regularização de pendências e indica as seguintes práticas: