Como consultar os lotes da restituição do Imposto de Renda 2026

A Receita Federal divulgou o calendário de pagamentos da restituição do Imposto de Renda 2026, e a consulta aos lotes permite que o contribuinte saiba quando o dinheiro cairá na conta. A liberação dos valores começa no final de maio e se estende até agosto, seguindo uma ordem de prioridades.

Os pagamentos são organizados em quatro lotes mensais. Em 2026, a Receita Federal reduziu o número de lotes de restituição de cinco para quatro, concentrando os pagamentos. A ordem de recebimento não é aleatória e segue critérios definidos por lei. Primeiro, recebem os contribuintes idosos, pessoas com deficiência física ou mental ou moléstia grave e cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Leia Mais

Em seguida, a prioridade é para quem utilizou a declaração pré-preenchida ou indicou o Pix como método para receber a restituição. Os demais contribuintes são organizados nos lotes seguintes, com base na data de envio da declaração. Quem entregou primeiro, recebe antes.

Calendário oficial da restituição 2026

Os pagamentos serão realizados no final de cada mês. Para saber quando você irá receber, confira as datas divulgadas pela Receita Federal:

Primeiro lote: 29 de maio

Segundo lote: 30 de junho

Terceiro lote: 31 de julho

Quarto lote: 28 de agosto

Passo a passo para consultar seu lote

A verificação é simples e pode ser feita totalmente online. A principal ferramenta é a página oficial da Receita Federal, que concentra todas as informações sobre a sua declaração. Siga os passos abaixo:

Acesse o site "Meu Imposto de Renda". Na seção "Serviços", clique em "Consultar minha restituição". Informe seu CPF, data de nascimento e o ano da declaração (2026). Complete o captcha de segurança e clique em "Consultar".

O sistema mostrará a situação da sua declaração. Se ela já estiver liberada, a mensagem indicará em qual lote o pagamento será feito. A consulta também pode ser realizada diretamente pelo aplicativo "Meu Imposto de Renda", disponível para celulares Android e iOS. Por ele, é possível acompanhar o status e até receber notificações sobre a liberação.

Caso a consulta aponte "Com pendências", significa que a Receita encontrou alguma inconsistência. Nesse caso, é preciso acessar o portal e-CAC para verificar qual é o erro e fazer a retificação para não cair na malha fina.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata