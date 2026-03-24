Doações no Imposto de Renda: como ajudar e aumentar sua restituição
Você sabia que pode destinar parte do seu imposto devido a projetos sociais? Veja como fazer doações e obter o benefício fiscal
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Os contribuintes que realizam a declaração do Imposto de Renda no modelo completo podem transformar parte do valor devido em uma doação para projetos sociais e, com isso, aumentar o valor da restituição ou reduzir o imposto a pagar. O processo é feito diretamente no programa da Receita Federal durante o período de preenchimento da declaração, de forma segura e transparente.
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Essa modalidade de doação não representa um gasto extra. Por meio dela, o contribuinte escolhe direcionar uma parte do valor que já seria pago ao governo para uma causa específica. A legislação permite que até 6% do Imposto de Renda devido seja destinado a fundos e projetos cadastrados, sendo possível destinar até 3% para Fundos da Criança e do Adolescente e até 3% para Fundos do Idoso, sem nenhum custo adicional para quem declara.
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Quem pode receber as doações?
O dinheiro pode ser destinado a diferentes tipos de fundos, que repassam os recursos para organizações e projetos certificados. Os principais são:
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Fundos dos Direitos da Pessoa Idosa;
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Projetos aprovados na Lei de Incentivo ao Esporte;
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Projetos culturais e artísticos (Lei Rouanet);
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Programas de apoio à oncologia (Pronon) e à saúde da pessoa com deficiência (Pronas/PCD).
Como doar diretamente na declaração
O processo é simples e o próprio programa da Receita Federal calcula o limite máximo que pode ser doado.
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Após preencher todos os seus dados, acesse a ficha “Doações Diretamente na Declaração”.
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Escolha o tipo de fundo para o qual deseja doar (feito dentro da declaração, existe um limite de 3% para cada tipo de fundo destinado).
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Selecione o que será beneficiado, sendo possível optar pelo fundo nacional, estadual ou municipal.
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O programa mostrará automaticamente o potencial de doação, com base no seu imposto devido.
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Ao finalizar a declaração, o sistema vai gerar um Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) específico para a doação, que deve ser pago até a data de vencimento, que geralmente coincide com o prazo final para a entrega da declaração.
O pagamento deste DARF é essencial para confirmar a doação e garantir o benefício fiscal na sua restituição ou no imposto a pagar. Assim, você cumpre sua obrigação com o Fisco e ainda apoia uma causa social importante.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata