Como declarar terapia e gastos com saúde no Imposto de Renda 2026

Declarar despesas com saúde no Imposto de Renda 2026 pode diminuir o valor a pagar ou aumentar sua restituição. Gastos com médicos, psicólogos, exames e planos de saúde estão entre os itens que podem ser abatidos, desde que o contribuinte tenha todos os comprovantes, como notas fiscais ou recibos com o CPF ou CNPJ do profissional ou da empresa.

O processo de informar esses valores exige atenção aos detalhes para não cair na malha fina. É fundamental guardar todos os comprovantes por, no mínimo, cinco anos. A Receita Federal não estabelece um limite para a dedução de despesas médicas, permitindo que o valor integral dos gastos comprovados seja abatido da base de cálculo do imposto.

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Quais gastos com saúde podem ser deduzidos?

A lista de despesas médicas que podem ser declaradas é ampla. É fundamental guardar todos os recibos e informes de pagamentos ao longo do ano para facilitar o preenchimento. Veja os principais itens aceitos:

Consultas com médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais;

Exames laboratoriais e radiológicos;

Despesas com internação em hospitais;

Cirurgias e partos;

Mensalidades de planos de saúde;

Aparelhos ortopédicos e próteses dentárias ou ortopédicas.

Atenção ao que não entra na conta

Alguns gastos, mesmo relacionados à saúde, não são aceitos pela Receita Federal como dedutíveis. Informar esses itens pode levar a pendências na sua declaração. Fique atento ao que não pode ser incluído:

Medicamentos comprados em farmácias, exceto aqueles que integram a conta de uma internação hospitalar;

Vacinas aplicadas em clínicas particulares;

Despesas com passagens e hospedagem para tratamento médico em outra cidade;

Gastos com acompanhantes em hospitais.

Como informar os gastos na declaração

Todas as despesas com saúde devem ser lançadas na ficha "pagamentos efetuados" do programa da Receita Federal. É recomendável utilizar a declaração pré-preenchida, que já importa automaticamente muitas dessas despesas, mas a conferência dos dados continua sendo essencial. Para cada tipo de gasto, existe um código específico que deve ser preenchido corretamente.

Os gastos com saúde de dependentes incluídos na sua declaração também podem ser deduzidos, seguindo as mesmas regras e códigos. Basta informar no momento do lançamento se a despesa se refere ao titular ou a um dos dependentes.

Maior cruzamento de dados

A fiscalização sobre as despesas médicas está mais rigorosa. Com sistemas como o Receita Saúde, um recibo eletrônico que amplia a comunicação de dados ao Fisco, a Receita Federal consegue cruzar as informações declaradas pelo contribuinte e pelo prestador de serviço com mais eficiência. Qualquer divergência pode levar à malha fina, reforçando a necessidade de declarar apenas gastos devidamente comprovados.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata