Ligação muda: influenciador alerta para golpe de voz usando IA

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O criador de conteúdo Paulo Aguiar está chamando atenção nas redes sociais ao expor os perigos dos golpes com inteligência artificial. Em um vídeo viral, ele se transforma em diversas personalidades conhecidas para demonstrar, de forma prática, como criminosos podem usar a tecnologia para enganar vítimas.





Entre os rostos e vozes recriados com IA estão figuras como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a influenciadora Virginia Fonseca, o jogador Vinícius Júnior, além de nomes como Felca e Ana Paula Renault.

No vídeo, Paulo alerta para o chamado “golpe da voz clonada”, em que criminosos usam poucos segundos de áudio para reproduzir a voz de uma pessoa com alto nível de realismo. A técnica, conhecida como deepfake, permite simular ligações, áudios e até vídeos falsos com pedidos urgentes, geralmente envolvendo dinheiro.

A encenação mostra situações comuns: uma ligação silenciosa que pode estar captando a voz da vítima, ou um pedido desesperado de um familiar solicitando um Pix imediato. Combinando voz e imagem geradas por IA, o golpe se torna ainda mais difícil de identificar.

“Esse golpe tem como foco a terceira idade, mas todos que não conhecem estão vulneráveis. Com o lançamento de modelos cada vez mais avançados, reconhecer um conteúdo sintético tem se tornado uma tarefa cada vez mais difícil, por isso a importância de utilizar ‘técnicas’ que vão além de um olhar técnico”, alertou.

Para ajudar o público, Paulo Aguiar compartilhou três orientações simples:

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Desconfie de contatos desconhecidos : se alguém se passar por um conhecido, ligue diretamente para confirmar;

: se alguém se passar por um conhecido, ligue diretamente para confirmar; Nunca compartilhe dados ou faça transferências : especialmente em situações de urgência;

: especialmente em situações de urgência; Crie uma “palavra de segurança”: combine um código com familiares para validar emergências reais;

Além disso, especialistas recomendam evitar decisões sob pressão e sempre verificar informações por mais de um canal.