Como checar se uma notícia é falsa? Veja 5 passos para não cair em golpes

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Notícias sobre a suposta morte de celebridades, curas milagrosas ou promoções imperdíveis costumam se espalhar rapidamente pela internet. Muitas vezes, no entanto, essas informações são falsas e criadas para enganar, gerar pânico ou aplicar golpes, servindo como um alerta sobre a rapidez com que boatos se espalham.

Situações como essa mostram a importância de verificar o conteúdo antes de acreditar ou compartilhar. Com alguns cuidados simples, é possível identificar os sinais de uma notícia falsa e evitar a propagação de mentiras online. Proteger-se de golpes e informações enganosas é mais fácil do que parece.

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Como checar se uma notícia é falsa

Adotar uma postura crítica ao consumir conteúdo na internet é o primeiro passo. Analise a informação com calma e siga um roteiro básico de verificação para não cair em armadilhas. Confira cinco passos práticos para identificar e evitar notícias falsas.

Desconfie de títulos alarmistas: manchetes com excesso de letras maiúsculas, pontos de exclamação ou promessas bombásticas são um forte indício de desinformação. Notícias falsas frequentemente usam uma linguagem sensacionalista para atrair cliques e gerar compartilhamentos impulsivos. Verifique a fonte da informação: a notícia foi publicada por um veículo de imprensa conhecido e com credibilidade? Se o link direciona para um blog desconhecido, um site com nome diferente ou uma página genérica nas redes sociais, desconfie. Procure a mesma informação em grandes portais de notícias. Leia o texto completo: muitas vezes, o título de uma notícia falsa é fabricado para enganar, mas o corpo do texto não sustenta a afirmação. Leia a matéria inteira para entender o contexto e ver se as informações apresentadas fazem sentido e estão bem fundamentadas. Procure por erros evidentes: notícias falsas costumam conter erros de português, gramática e digitação. A formatação também pode ser estranha, com fontes diferentes ou parágrafos desalinhados. Veículos jornalísticos sérios possuem processos de revisão que minimizam esses problemas. Use a busca a seu favor: se recebeu uma imagem ou vídeo suspeito, use a busca reversa de imagens do Google para descobrir sua origem. Fotos antigas são frequentemente retiradas de contexto para ilustrar boatos atuais. Da mesma forma, pesquise pelo tema da notícia em um buscador para ver o que outros sites estão dizendo sobre o assunto. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.