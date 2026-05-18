5 dicas para se proteger de golpes que usam inteligência artificial

A voz de um parente pedindo ajuda financeira urgente pelo telefone ou um e-mail do seu chefe com uma solicitação incomum podem não ser o que parecem. Criminosos estão usando inteligência artificial para criar golpes cada vez mais sofisticados, tornando a clonagem de voz e a criação de textos fraudulentos quase perfeitas e muito mais difíceis de identificar.

Essa nova onda de fraudes é impulsionada pela popularização de ferramentas de IA generativa. Os golpistas utilizam essas ferramentas para produzir áudios, vídeos e e-mails falsos com um realismo assustador, usando poucas amostras — às vezes, apenas poucos segundos de áudio — de voz ou imagem publicadas em redes sociais.

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O objetivo é sempre o mesmo: explorar a confiança da vítima para roubar dinheiro ou dados pessoais. Felizmente, algumas práticas simples podem aumentar sua proteção contra essas ameaças digitais avançadas.

Como se proteger dos novos golpes

Sempre desconfie da urgência

Golpistas criam um falso senso de emergência para impedir que a vítima pense com clareza. Se receber um pedido de dinheiro inesperado, mesmo que a voz ou a mensagem pareçam legítimas, respire fundo. Desligue e contate a pessoa por outro meio de comunicação já conhecido, como o número de telefone que você tem salvo na agenda. Crie uma palavra de segurança com a família

Combine uma palavra ou pergunta secreta com seus familiares mais próximos. Caso receba uma ligação ou mensagem de áudio suspeita pedindo ajuda, pergunte pela "palavra de segurança". É um método simples e eficaz para confirmar a identidade de quem está do outro lado da linha. Verifique remetentes e links com atenção

A inteligência artificial pode redigir e-mails de phishing sem erros de português. Por isso, o foco da verificação mudou. Sempre verifique o endereço completo do remetente, não apenas o nome exibido. Domínios falsos muitas vezes tentam imitar os verdadeiros (por exemplo, 'meubanco-seguranca.com' em vez de 'meubanco.com'). Em links, passe o mouse sobre eles (no computador) ou pressione e segure (no celular) para visualizar o endereço real antes de clicar. Proteja sua voz e imagem online

Os golpistas precisam de "matéria-prima" para treinar a IA. Áudios e vídeos que você posta em redes sociais abertas podem ser usados para clonar sua voz ou criar vídeos falsos (deepfakes). Considere configurar suas contas para o modo privado e tenha mais critério sobre o que compartilha publicamente. Ative a autenticação de dois fatores (2FA)

A autenticação de dois fatores (2FA), também conhecida como verificação em duas etapas, é uma barreira extra de segurança. Mesmo que um criminoso consiga roubar sua senha por meio de um golpe, ele ainda precisará de um segundo código, geralmente enviado para o seu celular, para acessar sua conta. Ative essa função em todos os serviços possíveis, como bancos, e-mails e redes sociais. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.