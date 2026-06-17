Caí num golpe de phishing, e agora? Veja o passo a passo do que fazer

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Em um cenário onde a inteligência artificial torna os golpes de phishing cada vez mais sofisticados, desde e-mails e mensagens de voz convincentes até o uso de QR Codes falsos (quishing), clicar em um link malicioso e fornecer dados pessoais é uma situação desesperadora. No entanto, agir com rapidez pode reduzir significativamente os danos. O tempo é um fator crítico para proteger suas finanças e sua identidade digital, e existe um roteiro claro a ser seguido imediatamente.

A primeira medida é estancar possíveis prejuízos financeiros. Entre em contato com seus bancos imediatamente, seja por aplicativo ou telefone, e solicite o bloqueio de todos os cartões de crédito e débito. Informe o ocorrido ao gerente e peça para monitorar a conta em busca de transações suspeitas ou pedidos de empréstimo. Essa agilidade é fundamental para contestar compras futuras.

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O segundo passo é proteger suas contas online. Comece alterando a senha do e-mail que você informou no site falso. Essa é a prioridade máxima, pois o e-mail geralmente é a chave para redefinir senhas de outros serviços. Em seguida, mude as senhas de redes sociais, aplicativos de compras e qualquer outra plataforma que utilize o mesmo login ou senha.

Aproveite o momento para ativar a autenticação de dois fatores (2FA) em todos os serviços que oferecem essa camada extra de segurança. Ela exige um segundo código, geralmente enviado ao seu celular, para autorizar o acesso, dificultando a ação dos criminosos mesmo que eles tenham sua senha.

O que fazer após proteger as contas

Com as finanças e contas digitais mais seguras, é hora de formalizar o ocorrido. Registre um Boletim de Ocorrência (B.O.) online ou em uma delegacia. Esse documento oficial é essencial para comprovar a fraude caso precise contestar cobranças ou se o seu nome for usado indevidamente em outras fraudes.

Comunique o golpe aos seus contatos. Avise familiares e amigos que suas contas podem ter sido comprometidas. É comum que golpistas usem perfis invadidos para pedir dinheiro ou enviar novos links maliciosos para sua rede de contatos, espalhando o problema. Um alerta rápido evita que outras pessoas se tornem vítimas.

Por fim, mantenha a vigilância. Nos dias e semanas seguintes, continue verificando seus extratos bancários e faturas de cartão com atenção. Fique atento a qualquer comunicação suspeita ou tentativa de login em suas contas. Monitorar seu CPF em serviços de proteção ao crédito também pode ajudar a identificar o uso indevido dos seus dados.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.