Como deixar suas redes sociais mais seguras? Veja dicas

Com o aumento constante de golpes e vazamentos de dados, proteger suas contas em redes sociais tornou-se essencial. Muitos acreditam que a segurança digital é um assunto apenas para especialistas, mas a verdade é que pequenas mudanças de hábitos podem proteger suas informações pessoais.

Algumas configurações levam apenas alguns minutos para ser ativadas e funcionam como uma defesa, dificultando a ação de quem tenta roubar dados, aplicar golpes ou usar sua identidade indevidamente. Confira abaixo sete ações práticas que você pode aplicar.

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Crie senhas fortes: esqueça combinações óbvias, como datas de aniversário ou sequências numéricas. Uma senha segura deve misturar letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. Para facilitar, considere o uso de um gerenciador de senhas. Ative a verificação em duas etapas: também conhecida como autenticação de dois fatores (2FA), essa camada de segurança é uma das mais eficientes. Com ela ativada, além da senha, a rede social exigirá um segundo passo para confirmar sua identidade. Dê preferência a aplicativos autenticadores (como Google Authenticator ou Microsoft Authenticator), que são mais seguros que os códigos via SMS. Desconfie de links e mensagens estranhas: golpistas costumam enviar mensagens com links falsos para roubar dados. A abordagem pode vir de contas desconhecidas ou até mesmo de amigos que tiveram o perfil invadido. Na dúvida, não clique e entre em contato com a pessoa por outro meio para confirmar a veracidade. Revise os aplicativos conectados à sua conta: ao longo do tempo, são autorizados diversos aplicativos e sites a acessar nossos perfis. Muitos deles ficam esquecidos e podem facilitar a entrada de invasores. Crie o hábito de verificar essa lista a cada três ou seis meses, removendo o acesso de serviços que você não reconhece ou não utiliza mais. Ajuste suas configurações de privacidade: defina quem pode ver suas publicações, marcá-lo em fotos e enviar solicitações de amizade. Manter o perfil mais restrito a amigos e conhecidos reduz a exposição de suas informações pessoais e dificulta a ação de pessoas mal-intencionadas que buscam dados para aplicar golpes. Cuidado com redes Wi-Fi públicas: redes abertas em locais como aeroportos, cafés e shoppings são convenientes, mas oferecem pouca segurança. Evite fazer login em suas redes sociais ou acessar informações sensíveis quando estiver conectado a uma delas, pois seus dados podem ser interceptados com mais facilidade. Faça logout ao terminar de usar: esse hábito é especialmente importante se você acessa suas contas em computadores compartilhados, como em lan houses e bibliotecas ou no trabalho. Simplesmente fechar o navegador não encerra a sessão, deixando seu perfil exposto para o próximo usuário.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata