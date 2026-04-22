Senhas seguras: o guia definitivo para blindar suas contas digitais

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A criação de senhas seguras é um dos pilares da segurança on-line, mas ainda representa um desafio para muitos usuários. O hábito de repetir a mesma combinação em diversos serviços, como e-mail, redes sociais e aplicativos de banco, expõe a um risco enorme a sua proteção de dados.

Imagine que a senha de um aplicativo de delivery vaze na internet. Se você usa essa mesma combinação no seu e-mail principal, um invasor pode acessar suas mensagens, redefinir outras senhas e causar um estrago em sua vida digital. É um efeito dominó que começa com um único descuido.

Leia Mais

Por que o risco é tão grande?

Criminosos digitais coletam listas gigantescas de credenciais vazadas de diversos sites e as vendem em fóruns na dark web. Com esses dados em mãos, eles usam programas automatizados para testar as mesmas combinações de e-mail e senha em centenas de outros serviços populares.

Essa técnica, conhecida como "credential stuffing", explora justamente a tendência das pessoas de reutilizar senhas. Para o invasor, é uma forma eficiente de encontrar novas vítimas sem precisar quebrar a segurança de cada plataforma individualmente.

Como criar combinações realmente fortes

Criar uma senha forte não significa que ela precise ser impossível de memorizar. A chave está em combinar complexidade com um método que funcione para você. Veja algumas dicas práticas:

Use comprimento e variedade: sua senha deve ter no mínimo 12 caracteres. Misture letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos (como @, #, $). Quanto mais longa e diversa, mais difícil de ser quebrada.

Evite o óbvio: não use informações pessoais fáceis de adivinhar, como datas de aniversário, nomes de familiares, apelidos ou sequências simples como "123456" e "senha123".

Crie uma frase-senha: pense em uma frase longa e use as iniciais de cada palavra, trocando algumas letras por números ou símbolos. Por exemplo, "Meu primeiro cachorro se chamava Bob!" pode virar "MpcsB!1".

Use um gerenciador de senhas: ferramentas como 1Password, Bitwarden ou LastPass criam e armazenam senhas complexas e únicas para cada site. Você só precisa memorizar uma única senha-mestra para acessar todas as outras com segurança.

Inserir um passcode em dispositivos é uma das formas de proteger dados, reforçando a necessidade de senhas seguras e autenticação multifator.indra projects de Pexels

O futuro é sem senhas? Conheça as passkeys

Uma tecnologia que ganha cada vez mais força são as passkeys (ou chaves de acesso). Elas substituem as senhas tradicionais por um método de autenticação criptográfico vinculado ao seu dispositivo (celular ou computador), usando biometria (impressão digital ou rosto) ou um PIN para confirmar sua identidade. É uma alternativa mais segura e conveniente, que elimina o risco de senhas vazadas.

Adicione camadas extras de segurança

Mesmo com as melhores senhas, é fundamental ativar a autenticação de dois fatores (2FA) sempre que o serviço oferecer. Essa função exige um segundo código, geralmente enviado para o seu celular ou gerado por um aplicativo, para autorizar o acesso. Isso garante que, mesmo que alguém descubra sua senha, não conseguirá entrar na sua conta sem ter acesso físico ao seu smartphone.

Verifique vazamentos de dados

Além de proteger suas contas, é importante saber se suas credenciais já foram expostas em vazamentos passados. Serviços como o "Have I Been Pwned" permitem que você verifique se seu e-mail ou telefone apareceu em alguma brecha de segurança. Caso encontre um resultado positivo, troque a senha dos serviços afetados imediatamente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.