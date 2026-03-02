5 dicas para proteger seus dados e ter mais privacidade online

Proteger a própria privacidade no ambiente digital torna-se cada vez mais necessária. Atitudes simples, aplicadas no dia a dia, podem criar uma barreira contra o rastreamento e o acesso indevido a informações pessoais, prevenindo golpes e vazamento de dados.

Proteger a privacidade online não é uma tarefa exclusiva para especialistas em tecnologia. Com as ferramentas certas e um pouco de atenção, qualquer pessoa pode fortalecer sua segurança digital. A seguir, listamos cinco passos práticos que fazem toda a diferença para navegar com mais tranquilidade e controle sobre seus dados.

1. Crie senhas realmente fortes e use um gerenciador

A primeira linha de defesa são senhas complexas. Evite sequências óbvias, datas de aniversário ou o nome do seu animal de estimação. Uma senha segura combina letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos. Como é difícil memorizar uma combinação única para cada serviço, o ideal é usar um gerenciador de senhas. Ferramentas do próprio Google criam e armazenam senhas fortes para você, exigindo que memorize apenas uma senha mestra. Além disso, ative a autenticação de dois fatores (2FA) sempre que possível, adicionando uma camada extra de proteção.

2. Adote uma Rede Privada Virtual (VPN)

Uma VPN criptografa todo o seu tráfego de dados e oculta seu endereço IP, dificultando que seu provedor de internet, sites e aplicativos rastreiem sua atividade online. O uso de uma VPN é especialmente importante ao se conectar a redes Wi-Fi públicas, como em aeroportos e cafeterias, que são alvos fáceis para invasores.

3. Revise as permissões dos seus aplicativos

Muitos aplicativos pedem acesso a mais informações do que realmente precisam para funcionar. Por que um aplicativo de lanterna precisa da sua lista de contatos ou do seu microfone? Reserve um tempo para revisar as permissões concedidas aos aplicativos em seu celular. Tanto no Android quanto no iOS, é possível gerenciar facilmente o que cada um pode ou não acessar, limitando a coleta de dados desnecessários.

4. Use navegadores e buscadores focados em privacidade

Navegadores populares, como o Google Chrome, coletam uma grande quantidade de dados sobre seus hábitos para direcionar anúncios. Alternativas como Brave e Firefox oferecem bloqueadores de rastreadores integrados. Da mesma forma, alguns buscadores não armazenam seu histórico de pesquisa, garantindo que suas buscas permaneçam anônimas e não sejam usadas para criar um perfil sobre você. Explore também as configurações de privacidade do seu navegador para aumentar o nível de proteção.

5. Mantenha tudo sempre atualizado

Manter o sistema operacional do seu computador e celular, assim como seus aplicativos, sempre atualizados é uma medida de segurança fundamental. As atualizações frequentemente corrigem vulnerabilidades de segurança que foram descobertas. Ignorá-las deixa seus dispositivos com brechas abertas, que podem ser exploradas por criminosos para instalar malwares ou roubar informações.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

