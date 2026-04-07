Você comete estes erros que expõem seus dados pessoais sem saber

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

No mundo digital de hoje, a proteção de dados pessoais é mais crucial do que nunca. Pequenos descuidos na nossa rotina online podem abrir portas para fraudes e roubo de identidade. Muitas vezes, cometemos erros que expõem as nossas informações sem sequer nos darmos conta. Identificar e corrigir esses hábitos é o primeiro passo para uma navegação mais segura.

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1. Uso de senhas fracas e repetidas

Utilizar a mesma senha para vários serviços ou optar por combinações fáceis de adivinhar (como "123456" ou "password") é um dos erros mais comuns e perigosos. Se um serviço for comprometido, todas as suas outras contas que usam a mesma credencial ficam vulneráveis. Para evitar esse problema, o ideal é usar combinações complexas, com letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. Uma ótima solução é utilizar gerenciadores de senhas, como o Bitwarden, 1Password ou LastPass, que criam e armazenam senhas fortes para cada serviço, exigindo que você memorize apenas uma senha mestra.

2. Não ativar a autenticação de dois fatores (2FA)

A autenticação de dois fatores adiciona uma camada extra de segurança, exigindo uma segunda forma de verificação além da senha, como um código enviado para o seu telemóvel ou gerado por uma aplicação. Mesmo que alguém descubra a sua senha, não conseguirá aceder à conta sem este segundo fator. Atualmente, a maioria dos serviços online oferece essa opção. Em Portugal, por exemplo, a sua utilização é cada vez mais comum e até obrigatória em plataformas governamentais como a Segurança Social Direta e o Portal das Finanças, demonstrando a sua importância crítica.

3. Conectar-se a redes Wi-Fi públicas sem cuidado

Redes Wi-Fi em cafés, aeroportos e outros locais públicos são convenientes, mas frequentemente inseguras. Cibercriminosos podem criar redes falsas ou monitorizar o tráfego em redes legítimas, mas desprotegidas, para intercetar dados como senhas e informações bancárias. Evite realizar transações financeiras ou aceder a informações sensíveis em redes abertas. Se precisar de usar uma rede Wi-Fi pública, utilize uma Rede Privada Virtual (VPN), que cria um túnel criptografado para os seus dados, protegendo-os de olhares curiosos.

4. Fornecer dados excessivos em cadastros online

Muitos sites e aplicações pedem mais informações do que o necessário para o serviço que oferecem. Pense duas vezes antes de preencher campos opcionais. Ferramentas de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, exigem cautela ao processar dados pessoais ou corporativos sigilosos. Embora empresas como a OpenAI permitam desativar o uso de conversas para treinamento, a configuração padrão pode incluir essas informações no aperfeiçoamento dos modelos, e há riscos de exposição de dados sensíveis.

Como se proteger?

A vigilância constante é a chave para a segurança digital. Adote estas práticas no seu dia a dia:

Revise as senhas das suas contas mais importantes e ative a autenticação de dois fatores sempre que possível.

Use um gerenciador de senhas para criar e guardar credenciais únicas e fortes.

Desconfie de redes Wi-Fi públicas e considere usar uma VPN para maior segurança.

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Este conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisto por um editor humano para garantir a sua precisão e qualidade.