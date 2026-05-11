Como se proteger de golpes on-line? Conheça dicas de segurança

Os golpes on-line estão cada vez mais elaborados e usam táticas que exploram a confiança e o descuido das pessoas. Seja por meio do WhatsApp, de e-mails falsos ou de anúncios fraudulentos em redes sociais, criminosos aprimoram suas armadilhas diariamente, chegando a usar inteligência artificial (IA) para criar áudios e vídeos falsos. Proteger dados e evitar prejuízos financeiros se tornou uma tarefa difícil e essencial.

Nesse cenário, adotar hábitos de segurança digital é a principal barreira contra fraudes. Medidas simples, quando incorporadas à rotina, diminuem drasticamente os riscos de ter informações pessoais roubadas ou contas bancárias invadidas. Confira abaixo sete práticas fundamentais para reforçar sua proteção no ambiente virtual.

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Sete passos para reforçar sua segurança digital

1. Crie senhas fortes e únicas

Evite usar a mesma senha para vários serviços. O ideal é criar combinações longas, com letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos e, se possível, use um gerenciador de senhas para armazenar tudo de forma segura e não precisar decorar dezenas de códigos diferentes.

2. Ative a autenticação em dois fatores (2FA)

Essa função adiciona uma camada extra de proteção e, mesmo que alguém descubra sua senha, não conseguirá acessar a conta sem o segundo código, geralmente enviado para o seu celular. Ative o recurso em redes sociais, e-mails e aplicativos de banco.

3. Desconfie de links e anexos suspeitos

Pense duas vezes antes de clicar em links ou baixar arquivos de e-mails e mensagens inesperadas, mesmo que pareçam vir de contatos conhecidos. Fique de olho em erros de português, endereços de e-mail estranhos ou ofertas muito vantajosas, pois são sinais clássicos de phishing.

4. Cuidado com redes Wi-Fi públicas

Evite realizar transações financeiras, como acessar o aplicativo do banco ou fazer compras on-line, quando estiver conectado a redes de internet abertas em locais como aeroportos, cafés e shoppings. Essas redes são menos seguras e podem ser usadas por criminosos para interceptar seus dados.

5. Mantenha seus dispositivos e aplicativos atualizados

As atualizações de sistemas operacionais e aplicativos frequentemente corrigem falhas de segurança que foram descobertas. Manter celular e computador atualizados é uma das formas mais simples de se proteger contra novas ameaças.

6. Limite a exposição de informações pessoais

Pense bem antes de compartilhar dados como endereço completo, número de telefone e detalhes da sua rotina em redes sociais. Golpistas monitoram perfis abertos para coletar informações e usá-las na criação de golpes mais convincentes e personalizados.

7. Revise as permissões dos aplicativos

Muitos aplicativos solicitam acesso a contatos, microfone, câmera e localização sem uma necessidade real para seu funcionamento. Por isso, verifique periodicamente as permissões concedidas nas configurações do seu smartphone e remova os acessos que considerar desnecessários.

O que fazer se você cair em um golpe?

Caso você seja vítima de uma fraude, especialmente envolvendo transações via Pix, saiba que existe o Mecanismo Especial de Devolução (MED). Entre em contato com seu banco imediatamente para registrar a ocorrência e solicitar o bloqueio do valor, pois agir de forma rápida aumenta as chances de recuperação do dinheiro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata