Segurança em bancos digitais: 5 dicas para proteger sua conta de golpes

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A facilidade de resolver a vida financeira pelo celular trouxe um novo desafio: a segurança. Com o crescimento dos bancos digitais, aumentam também as tentativas de golpes, como o envio de links falsos e as chamadas da falsa central de atendimento. A boa notícia é que atitudes simples podem blindar sua conta e evitar grandes prejuízos.

Manter seu dinheiro protegido exige atenção a alguns pontos-chave. Adotar cinco práticas essenciais no dia a dia fortalece a segurança da sua conta bancária digital e dificulta a ação de criminosos. Confira as principais recomendações para se proteger.

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1. Crie senhas realmente fortes

A primeira barreira de proteção é uma senha robusta. Combine letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos especiais, como @, # e !. Quanto mais longa e complexa for a combinação, mais difícil será decifrá-la por meio de programas automatizados usados por fraudadores.

Evite usar informações pessoais óbvias, como datas de aniversário, nomes de familiares ou sequências numéricas simples. Além disso, crie uma senha exclusiva para o banco, sem repeti-la em outros serviços, como e-mails ou redes sociais. Para gerenciar combinações complexas, considere o uso de gerenciadores de senhas, que criam e armazenam seus acessos de forma segura.

2. Ative a autenticação de dois fatores

Conhecida como 2FA, essa função adiciona uma camada extra de segurança ao acesso da sua conta. Com ela ativada, além da senha, o sistema exige um segundo código de verificação para confirmar sua identidade. Embora o código por SMS seja comum, opte por aplicativos autenticadores (como Google Authenticator ou Microsoft Authenticator), que são mais seguros.

Segundo dados da Microsoft, a 2FA bloqueia aproximadamente 99% dos ataques de roubo de contas. Mesmo que um golpista descubra sua senha, ele não conseguirá acesso sem essa segunda validação. A maioria dos aplicativos de bancos digitais oferece essa opção gratuitamente nas configurações de segurança.

3. Desconfie de links e mensagens suspeitas

Golpistas frequentemente enviam e-mails, SMS ou mensagens no WhatsApp se passando pelo seu banco. Essas comunicações costumam ter um tom de urgência, pedindo para clicar em um link para atualizar dados, confirmar uma compra ou evitar o bloqueio da conta.

A regra é clara: nunca clique nesses links nem forneça dados pessoais. Se precisar resolver algo, digite o endereço do site oficial no navegador ou abra o aplicativo diretamente no seu celular. Bancos não pedem senhas ou dados sensíveis fora de seus canais oficiais.

4. Cuidado com redes Wi-Fi públicas

Acessar o aplicativo do banco em redes de internet abertas, como as de cafeterias, shoppings e aeroportos, é arriscado. Essas conexões podem ser inseguras e facilmente monitoradas por criminosos que buscam interceptar dados financeiros e senhas.

Para realizar transações ou consultar seu saldo, prefira sempre usar sua rede de dados móveis (4G ou 5G). Essa conexão é muito mais segura e privada, reduzindo significativamente o risco de que suas informações sejam capturadas.

5. Monitore suas transações com frequência

Habilite as notificações do seu banco para ser avisado em tempo real sobre cada compra, Pix ou transferência realizada. Essa é uma das formas mais eficientes de identificar atividades suspeitas assim que elas acontecem.

Ao notar qualquer movimentação estranha, entre em contato imediatamente com a instituição financeira pelos canais oficiais para relatar o problema e solicitar o bloqueio do cartão ou da conta. Agir rápido é fundamental para minimizar possíveis danos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.