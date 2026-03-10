Vazou meu CPF: o guia completo do que fazer para se proteger já

Descobrir que seu CPF vazou na internet pode gerar uma grande dor de cabeça. O risco de fraudes, como a abertura de contas e a solicitação de crédito em seu nome, é real e exige uma ação imediata. No entanto, algumas medidas simples e rápidas podem proteger suas finanças e sua identidade de criminosos.

Agir de forma preventiva é o melhor caminho para minimizar os danos. O primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência (B.O.). O documento serve como uma prova oficial de que você está ciente do vazamento e da possibilidade de uso indevido dos seus dados, sendo essencial para contestar cobranças ou dívidas futuras.

O registro pode ser feito de forma online na maioria dos estados, por meio do site da Polícia Civil. Isso agiliza o processo e cria um registro formal da data em que você tomou conhecimento do problema. Lembre-se que o prazo para o B.O. ser efetivado no sistema pode variar entre 24 e 48 horas, dependendo do estado.

O que fazer para se proteger de golpes

Com o boletim de ocorrência em mãos, o passo seguinte é monitorar ativamente o uso do seu documento. Acompanhar de perto a situação ajuda a identificar qualquer tentativa de fraude logo no início. Confira as principais ações:

Consulte seu CPF nos birôs de crédito: plataformas como Serasa e SPC Brasil oferecem consultas gratuitas que mostram se há dívidas, protestos ou empresas abertas em seu nome. Fique de olho em qualquer movimentação desconhecida.

Acesse o sistema Registrato : mantido pelo Banco Central e acessível em seu site oficial, o Registrato é uma ferramenta gratuita que permite verificar todas as contas bancárias, empréstimos e financiamentos vinculados ao seu CPF. É um dos relatórios mais completos para identificar fraudes financeiras.

Comunique seus bancos e cartões: entre em contato com as instituições financeiras onde você tem conta e informe sobre o vazamento. Elas podem adicionar camadas extras de segurança, como a exigência de confirmação para transações suspeitas.

Ative alertas de movimentação: habilite as notificações por SMS ou aplicativo para todas as transações feitas em suas contas e cartões. Assim, você será informado em tempo real sobre qualquer compra, podendo agir rapidamente.

Altere senhas importantes: aproveite para trocar as senhas dos seus principais serviços online, como e-mails e redes sociais. Se o vazamento incluiu outras informações além do CPF, os criminosos podem tentar acessar outras contas.

O que mais pode ser feito?

Além das medidas emergenciais, considere registrar uma reclamação na Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). A ANPD é o órgão responsável por fiscalizar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e pode investigar a origem do vazamento, ajudando a responsabilizar as empresas que não protegeram suas informações adequadamente.

