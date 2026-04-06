Recebeu links suspeitos? Saiba como agir e proteger seus dados agora

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Receber links suspeitos por e-mail, SMS ou redes sociais é uma situação cada vez mais comum. Essas mensagens, muitas vezes parte de golpes de phishing, têm o objetivo de enganar você para que revele dados pessoais, como senhas e informações financeiras. Saber identificar e reagir a essas ameaças é fundamental para a segurança digital.

Como identificar um link suspeito?

Antes de clicar, preste atenção em alguns sinais clássicos que podem entregar uma tentativa de golpe. Embora criminosos estejam usando IA para aprimorar seus textos, algumas pistas permanecem:

Senso de urgência: mensagens com tom alarmista, como "sua conta será bloqueada" ou "oferta imperdível por tempo limitado", buscam induzir uma ação rápida e impensada.

Remetente desconhecido: desconfie de e-mails ou mensagens de pessoas ou empresas com as quais você não tem contato regular. Verifique o endereço de e-mail completo, que muitas vezes não corresponde ao da empresa legítima.

Erros de português e formatação: embora o uso de IA por golpistas tenha tornado os textos mais corretos, erros de gramática, digitação ou uma formatação estranha ainda são um forte indício de fraude.

Links estranhos: passe o mouse sobre o link (sem clicar) para visualizar o endereço real. URLs encurtadas ou com erros de digitação sutis (ex: "bancoItaum" em vez de "bancoItau") são sinais de alerta.

Solicitação de dados: empresas e instituições financeiras sérias nunca pedem senhas, tokens ou dados pessoais completos por e-mail ou mensagem de texto.

Na dúvida, a melhor opção é não clicar. Uma prática cada vez mais comum é acessar ferramentas on-line de verificação de links, muitas delas gratuitas. Você pode copiar o endereço suspeito e colar nesses sites para checar se ele está associado a atividades maliciosas.

Já cliquei no link. O que fazer?

Se você clicou em um link e suspeita que pode ser malicioso, agir rapidamente é crucial para minimizar os danos. Siga estes passos imediatamente:

Desconecte o dispositivo da internet: desative o Wi-Fi e os dados móveis para impedir a comunicação de um possível malware com o servidor do invasor. Faça uma varredura com antivírus: use um programa antivírus atualizado para escanear seu dispositivo em busca de softwares maliciosos que possam ter sido instalados. Altere suas senhas: mude imediatamente a senha da conta que você acredita ter sido comprometida. Em seguida, troque as senhas de outros serviços importantes, principalmente se você reutiliza senhas. Monitore suas contas: fique de olho em seus extratos bancários, faturas de cartão de crédito e atividades em redes sociais e e-mails para identificar qualquer movimentação estranha. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.