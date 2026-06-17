6 Dicas Essenciais para Proteger sua Carteira de Criptomoedas contra Hackers

Com a crescente popularidade das criptomoedas, aumenta também o interesse de hackers e golpistas. Proteger seus ativos digitais deixou de ser uma opção e se tornou uma necessidade. Este guia, atualizado para junho de 2026, reflete as práticas de segurança mais recentes. A responsabilidade pela segurança de uma carteira recai sobre o usuário, exigindo a adoção de boas práticas.

Diferentemente de uma conta bancária tradicional, no universo cripto a autonomia é maior, mas os riscos também. Um descuido pode resultar na perda permanente de fundos.

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Como proteger seus ativos digitais

A segurança de uma carteira de criptomoedas depende de uma combinação de tecnologia e hábitos. Adotar as práticas corretas desde o início é o melhor caminho. Abaixo, listamos seis dicas fundamentais para proteger seus investimentos.

Use senhas fortes e exclusivas

A primeira linha de defesa é uma senha robusta. Evite sequências óbvias ou informações pessoais. Crie senhas longas com uma combinação de letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. O ideal é usar um gerenciador de senhas para gerar e armazenar combinações complexas e únicas para cada serviço. Ative a autenticação de múltiplos fatores (MFA)

A autenticação de múltiplos fatores (MFA) adiciona camadas extras de segurança. Mesmo que um invasor consiga sua senha, ele ainda precisará de uma segunda prova de identidade. Embora aplicativos como Google Authenticator e Authy continuem sendo boas opções em 2026, considere usar métodos ainda mais seguros, como chaves de segurança de hardware ou autenticação biométrica, que se tornaram mais comuns. Entenda a diferença entre carteiras quentes e frias

Existem dois tipos principais: carteiras quentes (hot wallets), como MetaMask e Phantom, que estão conectadas à internet, e carteiras frias (cold wallets), como Ledger e Trezor, que são dispositivos físicos offline. Para o dia a dia, hot wallets são práticas, mas estão mais expostas a ataques. Para guardar a maior parte dos ativos a longo prazo, as carteiras frias são, indiscutivelmente, a opção mais segura. Em 2026, soluções híbridas que buscam combinar conveniência e segurança também ganham espaço. Fique atento a golpes de phishing

O phishing é uma tática comum onde golpistas enviam e-mails ou mensagens falsas, se passando por serviços legítimos, para roubar suas credenciais. Nunca clique em links suspeitos e sempre verifique o endereço do site antes de inserir qualquer informação. Desconfie de ofertas que parecem boas demais para ser verdade. Entenda a evolução da frase de recuperação (seed phrase)

Tradicionalmente, a frase de recuperação (um conjunto de 12 a 24 palavras) é a chave mestra para restaurar sua carteira. Para carteiras que ainda usam este método, a regra de ouro permanece: anote-a em papel e guarde-a em um local físico seguro. No entanto, é crucial notar que em 2026 muitas carteiras modernas oferecem recuperação sem semente (seedless). Essas soluções utilizam tecnologias como Computação Multipartidária (MPC) e backups em nuvem criptografados, oferecendo uma alternativa segura. Portanto, a orientação de "jamais armazenar digitalmente" aplica-se ao método tradicional, mas as novas tecnologias já oferecem opções de backup digital seguro. Mantenha o software atualizado e use uma VPN

O cenário de segurança digital evolui rapidamente. Mantenha o software da sua carteira e seus aplicativos de segurança sempre atualizados para se proteger contra as vulnerabilidades mais recentes. Além disso, considere usar uma Rede Privada Virtual (VPN) ao realizar transações, especialmente em redes Wi-Fi públicas, para criptografar sua conexão e dificultar o rastreamento de suas atividades. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.