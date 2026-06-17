Criptomoedas para iniciantes: 5 erros comuns que você deve evitar

O mercado de criptomoedas continua atraindo milhares de novos investidores, atraídos pela promessa de ganhos e pelo potencial disruptivo dos ativos digitais. No entanto, essa jornada pode se transformar em um pesadelo financeiro para quem não conhece as armadilhas do setor.

O ambiente digital é volátil e exige conhecimento. Impulsividade e falta de pesquisa são os ingredientes perfeitos para perdas significativas. Para ajudar quem está começando, listamos os cinco erros mais comuns que devem ser evitados ao investir em criptomoedas.

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Comprar no auge por medo de ficar de fora O famoso "medo de ficar de fora" (FOMO, na sigla em inglês) é um dos maiores vilões. Quando uma criptomoeda dispara e vira notícia, muitos correm para comprar, frequentemente no pico de preço. O risco é entrar no mercado pouco antes de uma correção, quando os preços caem bruscamente. A melhor estratégia é ter um plano de investimento e não se deixar levar pelo otimismo exagerado das redes sociais. Para mais dicas, veja o artigo sobre Bitcoin para iniciantes.

Investir sem pesquisar o projeto Muitos iniciantes compram uma criptomoeda apenas pelo nome ou porque ela virou meme, sem entender sua real utilidade. Cada projeto tem um objetivo, uma tecnologia e uma equipe por trás. Investir sem conhecer esses fundamentos é como apostar no escuro. Antes de colocar seu dinheiro, entenda qual problema o ativo resolve, quem são os desenvolvedores e qual o seu roteiro de desenvolvimento. Essa pesquisa mínima evita surpresas desagradáveis.

Ignorar a segurança da sua carteira A segurança é inegociável. Deixar suas criptomoedas paradas na corretora é como deixar dinheiro na carteira de outra pessoa, sujeito a ataques de hackers. É fundamental adotar boas práticas de segurança desde o início. Isso inclui usar senhas fortes, ativar a autenticação de dois fatores (2FA) e, para valores maiores, transferir os ativos para uma carteira digital fria (cold wallet), que fica offline e longe do alcance de invasores.

Aplicar mais do que se pode perder A volatilidade é a principal característica deste mercado. Preços podem cair 20% ou mais em um único dia. Por isso, a regra de ouro é clara: invista apenas um valor que não comprometerá suas finanças essenciais caso o investimento se desvalorize completamente. Tratar o investimento em cripto como uma aposta arriscada ajuda a dimensionar o aporte de forma responsável e a manter a saúde financeira em dia.

Pensar que é um caminho para o enriquecimento rápido Apesar das histórias de valorizações incríveis, o mercado de criptomoedas não é um bilhete de loteria. É um investimento de alto risco que exige paciência, estudo e estratégia a longo prazo. Quem entra esperando dobrar o capital em uma semana geralmente é o primeiro a vender no prejuízo durante a primeira queda, movido pelo pânico. O ideal é ter uma visão de futuro e entender que os resultados sólidos, quando ocorrem, levam tempo. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.