O que acontece quando o valor de uma criptomoeda chega a zero?

O mercado de ativos digitais é conhecido pela alta volatilidade, operando 24 horas por dia, e uma dúvida comum entre investidores é se uma criptomoeda pode realmente chegar a zero. A resposta é sim, e quando isso acontece, o resultado para quem aplicou dinheiro no projeto costuma ser a perda total do valor investido, sem muitas chances de recuperação.

Diversos fatores podem levar um ativo digital a perder todo o seu valor de mercado. Projetos que nascem como golpes, conhecidos como "rug pulls" (puxada de tapete), são uma causa frequente. Nesses casos, os desenvolvedores promovem o ativo para atrair capital e, de repente, vendem suas próprias reservas e desaparecem com o dinheiro dos investidores, derrubando o preço a zero e deixando um token inútil para trás.

Outro motivo comum é o abandono do projeto. Se a equipe por trás da criptomoeda desiste de atualizá-la e desenvolvê-la, a confiança da comunidade desaparece. Sem interesse e sem novos compradores, o preço naturalmente caminha para zero. Falhas tecnológicas críticas (ou a falta de um propósito prático) também minam a credibilidade e o valor de um ativo digital.

O que acontece na prática quando uma criptomoeda vai a zero?

Quando o preço de uma criptomoeda atinge zero, ela se torna efetivamente um "ativo morto". Embora os tokens ainda possam existir na carteira digital do investidor, eles perdem completamente o seu valor de troca. A liquidez do ativo desaparece, tornando sua venda impossível.

As corretoras (exchanges) geralmente removem a criptomoeda de suas plataformas de negociação para proteger outros usuários. Sem um local para ser comprada ou vendida, e sem ninguém interessado em adquiri-la, o token fica "preso" na carteira do investidor, servindo apenas como um registro de um investimento que não deu certo.

Na prática, o dinheiro investido não pode ser recuperado. A natureza descentralizada da maioria dos projetos de criptomoedas significa que não há uma entidade central, como uma empresa ou um banco, a quem recorrer em caso de falência ou fraude. A responsabilidade do risco recai inteiramente sobre o investidor.

A única possibilidade de mitigar o prejuízo é verificar a legislação tributária local. Em alguns países, é permitido declarar a perda de capital com criptoativos para abater o valor de ganhos obtidos em outros investimentos. Para isso, é fundamental manter registros detalhados de todas as transações, comprovando a compra e a subsequente perda de valor do ativo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.