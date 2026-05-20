A evolução das câmeras do iPhone: do primeiro modelo ao 17

O iPhone 17, lançado em 2025, marcou mais um capítulo na evolução de um de seus componentes mais aguardados: a câmera. O que hoje é um sistema fotográfico complexo, capaz de produzir imagens e vídeos de nível profissional, começou de forma muito mais simples. Uma viagem no tempo mostra como a tecnologia evoluiu radicalmente desde o primeiro celular da Apple, lançado em 2007.

O iPhone original chegou ao mercado com um sensor de apenas 2 megapixels na parte traseira. Naquela época, a câmera não gravava vídeos, não tinha flash e muito menos um modo para selfies. As fotos eram básicas e serviam principalmente para registros simples, longe da qualidade que conhecemos atualmente.

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Um salto importante aconteceu com o iPhone 4, em 2010. O modelo introduziu a câmera frontal, popularizando as selfies e as videochamadas com o FaceTime. Além disso, foi o primeiro a gravar vídeos em alta definição (HD), um avanço significativo que mudou a forma como as pessoas registravam momentos.

Mais lentes e inteligência artificial

A chegada do sistema de câmera dupla no iPhone 7 Plus, em 2016, inaugurou uma nova era. A segunda lente permitiu o zoom óptico e a criação do popular Modo Retrato, que desfoca o fundo das fotos para simular o efeito de câmeras profissionais. Este recurso se tornou um dos grandes atrativos da linha.

Nos anos seguintes, a Apple investiu pesado em fotografia computacional. A partir do iPhone 11, o software passou a ser tão importante quanto o hardware. Recursos como o Modo Noite, que melhora drasticamente as fotos em ambientes com pouca luz, e o Deep Fusion, que otimiza texturas e detalhes, se tornaram o grande diferencial da marca.

Os modelos Pro consolidaram essa tendência, adicionando uma terceira lente ultra-angular para capturar imagens mais amplas. Os modelos mais recentes, como o iPhone 15 Pro, aprimoraram o uso do sensor principal de 48 megapixels, introduzido na geração anterior, permitindo fotos com uma resolução muito maior e mais flexibilidade para edições.

A evolução continuou com o iPhone 16, que confirmou as expectativas ao introduzir um "Botão de Captura" dedicado na lateral do aparelho, facilitando o controle de foco e disparo de forma intuitiva. Além do novo hardware, o modelo trouxe melhorias significativas em inteligência artificial para o processamento e edição de imagens, refinando ainda mais a qualidade das fotos e vídeos em diversas condições de luz.

O iPhone 17, consolidou o ecossistema fotográfico da Apple ao trazer sensores de 48 megapixels em todas as suas câmeras traseiras na linha Pro, incluindo uma nova lente telefoto de alta resolução com zoom óptico de qualidade impressionante. Além disso, a versão base do iPhone 17 deu um grande salto com o sensor Ultra-wide também atualizado para 48 MP e a introdução da câmera frontal Center Stage de 18 megapixels, que ajusta o enquadramento de forma inteligente através de inteligência artificial avançada.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.