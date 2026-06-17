The Economist alerta: Minas Gerais é o espelho do futuro do Brasil

As finanças de Minas Gerais estão em ruínas, segundo a revista The Economist. Em reportagem recente, a publicação britânica analisa o estado como um espelho da crise fiscal brasileira e da reconfiguração da direita às vésperas das eleições.

O economista-chefe da Fiemg, João Gabriel Pio, citado pela revista, afirma que é "loucura assumir essa bagunça", referindo-se à dívida acumulada por décadas de déficits previdenciários. O serviço dessa dívida consome o orçamento e limita os investimentos.

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Embora o governo de Romeu Zema (Novo) tenha registrado superávits primários desde 2021 sem contrair novas dívidas com a União, a disciplina fiscal recente não resolve o problema do estoque herdado.

The Economist conecta o caso mineiro ao cenário nacional. O FMI projeta que a dívida bruta do Brasil pode atingir 107% do PIB até 2031, impulsionada por juros reais próximos de 10% ao ano. Esse custo do dinheiro desestimula investimentos em máquinas e infraestrutura, favorecendo aplicações de renda fixa.

Em Minas, as consequências são visíveis: 13% dos acidentes de trânsito do país ocorrem no estado devido às rodovias precárias. O estado, que responde por 40% da produção mineral brasileira, incluindo nióbio e terras raras, não consegue explorar todo seu potencial.

No Vale do Jequitinhonha, a maior mina de lítio do Brasil opera desde 2023, mas moradores de Araçuaí relatam que a riqueza não permanece na região, enquanto os aluguéis sobem e a poeira de minério afeta as casas.

Marco Crocco, da UFMG, disse à revista que é preciso "melhorar a educação e a infraestrutura, investir em pesquisa e reduzir o risco do financiamento privado". Pio reforça: "Temos que enfrentar nossos problemas estruturais de frente".

O tabuleiro político

Minas Gerais é central na política nacional: desde 1989, nenhum presidente foi eleito sem vencer no estado. Lula visitou a região oito vezes em 2025, e o senador Flávio Bolsonaro esteve no estado este mês.

A reportagem destaca a ascensão de Nikolas Ferreira, deputado federal eleito com a maior votação do país em 2022. Com 30 anos e 33 milhões de seguidores, o filho de um pastor evangélico critica a "ideologia de gênero" e o "marxismo cultural".

Ferreira já se desentendeu com a família Bolsonaro, levando Eduardo Bolsonaro a criticá-lo publicamente. Um rival político ouvido pela revista avalia: "No dia em que Nikolas romper com os Bolsonaro, ele será eleito presidente".

Romeu Zema, que renunciou ao governo para disputar o Planalto, representa o liberalismo tecnocrático. Ele classificou um episódio envolvendo Flávio Bolsonaro como "uma bofetada na cara dos brasileiros decentes" e criticou o culto à personalidade.

Lula deve garantir votos no estado, mas seu apoio não se transfere ao PT, que venceu em apenas 35 dos 853 municípios mineiros em 2024. Um confidente de Lula ouvido pela revista acredita que o partido se fragmentará após sua saída.

O que Minas antecipa

Para The Economist, Minas Gerais projeta o futuro do Brasil. A combinação de dívida elevada, juros altos e infraestrutura precária bloqueia o aproveitamento de vantagens como os minerais críticos e a base agroindustrial.

No campo político, a disputa futura tende a ocorrer entre duas vertentes da direita: o populismo de Nikolas Ferreira e o liberalismo administrativo de Romeu Zema. Tanto para o estado quanto para o país, o desafio é um imenso potencial represado por uma estrutura fiscal que impede a construção do futuro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.