Dia no salão de beleza pode custar de R$ 180 a R$ 1.130 em BH

Um combo de procedimentos capilares pode custar de R$ 180 a R$ 1.130 em salões de beleza em Belo Horizonte, com diferença de quase de R$ 1 mil para clientes. É o que mostra levantamento do site MercadoMineiro, em parceria com o aplicativo comOferta, que analisou os valores praticados entre 17 e 19 de junho, em 45 estabelecimentos da capital mineira, com resultados divulgados nesta segunda-feira (22/6).

Considerando um pacote que inclui corte de cabelo feminino, escova progressiva e hidratação capilar, as consumidoras podem encontrar diferenças consideráveis ao consultar diferentes salões. Conforme a pesquisa, o corte teve variação de 1.070% entre estabelecimentos, custando de R$ 40 a R$ 468. A escova progressiva foi encontrada com preços de R$ 110 a R$ 380, variando 245%, enquanto a hidratação pode custar entre R$ 29,99 a R$ 390, com variação de 840%.

Outros procedimentos também apresentaram grandes variações. A escova comum, por exemplo, foi encontrada com preços entre R$ 30 até R$ 135, em uma amplitude de 350%. Já a reconstrução capilar, por sua vez, foi achada entre R$ 100 e R$ 390, variando 290%; enquanto o procedimento de tintura vai de R$ 49,99 a R$ 490, em variação de 880%.

Ao considerar procedimentos que não são relacionados a cabelo, a variação de preço foi menor. O serviço de manicure e pedicure, por exemplo, pode variar em 88%, custando entre R$ 50 e R$ 94. Já a depilação completa varia 56%, custando entre R$ 160 e R$ 250.

Por outro lado, os serviços exclusivos do público masculino apresentam alta variedade. O corte de cabelo custa entre R$ 40 e R$ 200 nos estabelecimentos belo-horizontinos, em uma amplitude de 400%. O corte da barba também varia bastante: foi encontrado de R$ 35 a R$ 80, com variação de 129%.

Variação

A última rodada de levantamento de preços foi feita em outubro de 2025. Segundo o MercadoMineiro, não houve uma mudança considerável nos parâmetros, apesar de uma leve queda. Isto porque serviços como o corte feminino tiveram queda de 2% no preço médio, passando da média de R$ 139,42 para R$ 136,21, ao passo que a escova progressiva subiu o preço médio em 1,72% e o serviço de manicure e pedicure caiu em 1,38%.

Já entre os serviços voltados ao público masculino, foi percebida uma leve alta na média dos preços. O corte masculino subiu 2,98% na média, passando de R$ 69,12 para R$ 71,18, e o corte da barba subiu 3,29%, passando de R$ 50,56 para R$ 52,22.

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De acordo com o instituto, a variação dos preços pode ser justificada pela estrutura do estabelecimento, localização e qualidade dos prestadores de serviço. Além disso, considera que os reajustes nos preços foram feitos para que os clientes não fossem perdidos. A pesquisa completa pode ser encontrada no site do MercadoMineiro.