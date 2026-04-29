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COSMÉTICO CAPILAR

Brasileira se destaca com marca de hair care profissional e relança produto para dar volume aos cabelos

Volumizer tem fórmula sem sal que cria textura sem ressecar os fios

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
29/04/2026 15:58

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Brasileira se destaca com marca de hair care profissional e relança produto para dar volume aos cabelos
Letícia Rigolim, fundadora da Rigolim Hair and Co, apresenta o Volumizer Spray, produto estrela de sua marca, relançado com fórmula aprimorada. crédito: Divulgação

A paranaense Letícia Rigolim se tornou uma das maiores referências no mercado de beleza profissional no Brasil aos 34 anos. Ela é líder da Rigolim Hair and Co, marca que ultrapassou R$10 milhões em faturamento em 2025 e projeta alcançar R$12 milhões em 2026.

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Letícia é formada em Educação Física. Ela sonhava em se professora de dança. Em 2012, ela fez um curso de penteados e começou a atender clientes a domicílio nos finais de semana.

No início, ela usava o Facebook para divulgar o trabalho, ganhando espaço e oportunidades para ministrar cursos e aprender mais sobre a área.

Em 2018, ela lançou a Rigolim Hair and Co. Desde então, a marca vem expandindo sua presença com uma estratégia que combina produtos profissionais e educação técnica especializada, além de mais de 300 revendedores presentes em mais de 20 estados brasileiros.

A marca ficou conhecida pelo spray de volume Volumizer, que está sendo relançado no mercado. O produto é um spray texturizador com a fórmula exclusiva Fiber Lift, um complexo de fibras vegetais. Ele atua levantando o fio desde a raiz para criar volume, estrutura e textura. A aplicação é fácil e a secagem rápida, podendo ser utilizado em cabelos secos ou úmidos.

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Fórmula sem sal para não ressecar

O principal diferencial do produto é a ausência de sal em sua composição. Segundo Letícia Rigolim, a fórmula levou cinco anos para ser aperfeiçoada, buscando unir performance e cuidado.

“Proporciona um super volume, mas sem ressecar os fios, o que diferencia o Volumizer de muitos texturizadores que utilizam o sal para um resultado similar”, afirma a fundadora.

Além de aumentar o volume, o produto garante proteção térmica, mecânica e UV para os fios.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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