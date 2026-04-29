Brasileira se destaca com marca de hair care profissional e relança produto para dar volume aos cabelos
Volumizer tem fórmula sem sal que cria textura sem ressecar os fios
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A paranaense Letícia Rigolim se tornou uma das maiores referências no mercado de beleza profissional no Brasil aos 34 anos. Ela é líder da Rigolim Hair and Co, marca que ultrapassou R$10 milhões em faturamento em 2025 e projeta alcançar R$12 milhões em 2026.
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Letícia é formada em Educação Física. Ela sonhava em se professora de dança. Em 2012, ela fez um curso de penteados e começou a atender clientes a domicílio nos finais de semana.
No início, ela usava o Facebook para divulgar o trabalho, ganhando espaço e oportunidades para ministrar cursos e aprender mais sobre a área.
Em 2018, ela lançou a Rigolim Hair and Co. Desde então, a marca vem expandindo sua presença com uma estratégia que combina produtos profissionais e educação técnica especializada, além de mais de 300 revendedores presentes em mais de 20 estados brasileiros.
A marca ficou conhecida pelo spray de volume Volumizer, que está sendo relançado no mercado. O produto é um spray texturizador com a fórmula exclusiva Fiber Lift, um complexo de fibras vegetais. Ele atua levantando o fio desde a raiz para criar volume, estrutura e textura. A aplicação é fácil e a secagem rápida, podendo ser utilizado em cabelos secos ou úmidos.
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Fórmula sem sal para não ressecar
O principal diferencial do produto é a ausência de sal em sua composição. Segundo Letícia Rigolim, a fórmula levou cinco anos para ser aperfeiçoada, buscando unir performance e cuidado.
“Proporciona um super volume, mas sem ressecar os fios, o que diferencia o Volumizer de muitos texturizadores que utilizam o sal para um resultado similar”, afirma a fundadora.
Além de aumentar o volume, o produto garante proteção térmica, mecânica e UV para os fios.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.