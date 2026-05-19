Corte de cabelo feminino: as 3 tendências que dominam os salões

Renovar o visual é sempre uma boa ideia, e nada causa mais impacto do que um novo corte de cabelo. Se você está em busca de inspiração, três tendências estão se destacando nos salões de beleza e prometem continuar em alta: o Italian Bob, o Butterfly Cut e o Bixie. Cada um com sua personalidade, eles oferecem versatilidade e estilo para diferentes tipos de cabelo e formatos de rosto. Conheça os detalhes de cada um.

Italian Bob

O Italian Bob é uma releitura sofisticada do clássico corte chanel, caracterizado por um comprimento que fica entre o queixo e os ombros. Seu diferencial está nas camadas sutis e nas pontas suavemente curvadas para dentro, que criam um volume elegante e cheio de movimento. É um corte versátil que funciona bem em cabelos lisos e ondulados, oferecendo um visual polido sem esforço.

O Italian Bob oferece volume e movimento, sendo uma das tendências capilares em destaque para renovar o visual. Reprodução/Instagram:HaileyBieber

Butterfly Cut

O Butterfly Cut, ou corte borboleta, é a escolha ideal para quem deseja renovar o visual sem sacrificar o comprimento. A técnica consiste em criar camadas curtas no topo e ao redor do rosto, que se misturam a camadas mais longas na parte de trás. O resultado é um cabelo com muito volume, movimento e uma franja que emoldura o rosto, lembrando as asas de uma borboleta. É perfeito para cabelos médios e longos.

Com camadas que emolduram o rosto, o Butterfly Cut é um dos cortes em alta para quem busca volume e movimento sem sacrificar o comprimento. Reprodução/Instagram

Bixie

Como o nome sugere, o Bixie é um corte híbrido que une a ousadia do Pixie com o comprimento do Bob. Ele é mais curto na nuca e nas laterais, mas mantém o topo mais longo e texturizado, permitindo diferentes finalizações. É um corte moderno, prático e que transmite atitude, ideal para quem busca uma mudança marcante, mas com mais versatilidade do que um pixie tradicional.

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Halle Berry, conhecida por seus visuais icônicos, exemplifica a atitude e versatilidade do corte Bixie, uma das tendências capilares do momento. Getty Images

Qual corte valoriza seu rosto?

Embora a regra seja se sentir bem, algumas dicas podem ajudar. O Italian Bob é democrático e valoriza especialmente rostos ovais e quadrados. O Butterfly Cut, com suas camadas frontais, ajuda a suavizar e alongar rostos redondos e em formato de coração. Já o Bixie destaca traços de rostos ovais e triangulares, conferindo um ar moderno e despojado. Converse com seu cabeleireiro para adaptar a tendência ao seu estilo.