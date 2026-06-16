Supermercados flexibilizam escala e reduzem carga para atrair mão de obra

Duas das principais redes de supermercados que atuam na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) anunciaram recentemente uma redução na jornada de trabalho ou ampliação da escala 5x2 em suas redes de lojas. Esses tipos de flexibilização, iniciadas antes mesmo da definição do Congresso Nacional sobre a aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que extingue a escala de trabalho 6x1, são interpretadas como respostas das empresas diante do fraco interesse dos trabalhadores por estes postos de trabalho.

O supermercado Verdemar implementou de uma nova jornada de trabalho para seus funcionários. A carga horária mensal foi reduzida de 220 para 180 horas, sem redução salarial ou de benefícios. O novo modelo já é válido para diversas funções operacionais nas lojas da rede e permite até 15 dias de folga mensais, sendo até três dias consecutivos.





Para viabilizar esse esquema, a nova jornada diária de trabalho é de 12 horas, com uma hora de almoço e duas pausas de 15 minutos inclusas. Também foi criada uma escala de trabalho alternada e previsível, para que os funcionários possam se planejar. Inspirada em um modelo usado na mineração, nessa nova escala os empregados trabalham três dias e folgam dois, em seguida trabalham dois dias e folgam três, e fecham o ciclo trabalhando dois dias e folgando dois.



Para manter o mesmo padrão de atendimento e sem redução no horário de funcionamento das lojas foi preciso aumentar o quadro de funcionários em torno de 15% a 20%, dependendo da função ou do setor. Naturalmente, a implantação do projeto foi precedida de um Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) firmado junto ao sindicato que representa os empregados.

Leandro Souza de Pinho, superintendente de Recursos Humanos do Verdemar Verdemar/Divulgação



“É uma mudança de paradigma. Pelo menos duas vezes no mês quem está nessa escala nova folga sexta, sábado e domingo. Parece simples, mas para alguém que é do varejo, que trabalhava nos finais de semana, é uma mudança muito grande. E isso tem gerado um efeito muito positivo”, analisa Leandro Souza de Pinho, superintendente de Recursos Humanos do Verdemar.





Atração de mão de obra para o varejo

Ele avalia que a adoção desse tipo de mudança é uma demanda do cenário de empregabilidade: “Nós estamos em um estado em que o índice de desemprego é baixíssimo e o principal ofensor desse trabalhador é o trabalho no final de semana. Então, para conseguir resultados diferentes, temos que tomar atitudes diferentes para aumentar o desejo de pertencer e reduzir vagas em aberto.”



O projeto teve início em novembro de 2025, sendo implementado loja a loja. Desde então, as faltas, atrasos e saídas antecipadas reduziram de forma significativa. “Quando existe a possibilidade e horário disponível para o funcionário programar suas atividades, reduz a incidência de atestados médicos. Ele consegue nos outros 15 dias se programar”, avalia o superintendente.



Para Nadim Donato, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG), as empresas que estão adotando escalas diferenciadas visam atrair mão de obra frente ao atual apagão. “Muitas das grandes empresas do varejo já estão trabalhando a questão de horas diferenciadas pensando na possibilidade de se passar o 5x2. As grandes redes conseguem ter essa flexibilidade e já vão fazendo estudos, mas o que mais importa são as pequenas e médias, que são cerca de 92% das empresas brasileiras. Essas não terão condições nenhuma de trabalhar na escala 5x2”, disse Nadim.



Leandro afirma que o novo modelo de trabalho é um investimento sustentável: “Cada empresa tem que olhar a sua realidade. Nós estamos fazendo de forma gradativa, por isso é um investimento e cada empresa tem que entender se é compatível ou não com sua realidade.” Questionado se esse investimento vai implicar necessariamente no aumento de preço para o consumidor final, o superintendente disse que não existe nenhum estudo a esse respeito.

Jorge Feliciano, diretor de Gente e Gestão do Grupo Supernosso Supernosso/Divulgação



Supernosso tem mais 13 lojas na escala 5x2

Após anunciar a implantação da escala 5x2 como projeto piloto em três lojas no mês de março, o Grupo Supernosso expandiu a ideia para mais 13 lojas, divididas entre as bandeiras Supernosso e Apoio Mineiro. Neste modelo, a jornada de 44 horas semanais de trabalho foi mantida. Enquanto na antiga escala 6x1 os funcionários trabalhavam 7h20 por dia, na 5x2 o turno é de 8h48.

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De acordo com Jorge Feliciano, diretor de Gente e Gestão do Grupo Supernosso, o planejamento das folgas foi feito com o auxílio da Inteligência Artificial e garante que, semana sim, semana não, uma das folgas seja no domingo. Ele relata que a mudança exigiu uma série de reestruturações, como a mudança no horário de funcionamento - menos uma hora ao longo da semana e menos duas horas aos domingos -, o fim do recebimento de mercadorias no sábado (à exceção do hortifruti) e muito treinamento. Também foi feito um trabalho para mitigar a hora extra.



O diretor relata que, justamente por cumprir a estratégia de humanizar a gestão e proporcionar mais possibilidade de qualidade de vida para os colaboradores, a nova escala alcançou boa aceitação junto aos clientes nas unidades em que o horário de fechamento mudou das 22h para as 21h. A mudança também aumentou a oferta de pessoas interessadas em trabalhar na empresa, assim como o engajamento e a produtividade dos seus trabalhadores.



Quanto a uma possível redução da ausência por atestados médicos, Jorge diz que ainda é cedo para avaliar essa questão, mas, com o novo ciclo de descanso, a tendência é mesmo reduzir. Apesar disso, ele relata que vários funcionários estão propensos a usar esse tempo para ter mais uma fonte de renda: “Tem gente que quer de fato descansar, quer ter mais tempo com o filho, quer quer estudar, quer ler mais, quer passear, mas tem gente que quer ter uma segunda atividade para poder ter uma renda maior. Isso acaba ajudando essas pessoas.”



O modelo adotado pelo Grupo Supernosso proporcionou uma redução de custo, já que antes a empresa pagava seis dias de refeição e de condução para cada trabalhador, agora pago para cinco dias. Para Jorge, as mudanças foram tão sustentáveis, que em agosto todas as 45 lojas do grupo já estarão funcionando na escala 5x2.



“Aí ficamos esperando Brasília. Se, porventura, passar a PEC com as 40 horas semanais, o impacto que vai ter é a redução de jornada dos funcionários em 48 minutos. Ao invés de 8h48, eles vão trabalhar 8h por dia”, explicou. No entanto, ele acredita que essa redução de jornada pode resultar em uma diminuição do horário de funcionamento das lojas, não passando pela contratação de novos funcionários, já que os salários seriam mantidos.



Uma pesquisa feita pela empresa com 100% dos funcionários incluídos na nova escala apontou um índice de aprovação de 71% do novo esquema. O diretor esclarece que dentro dos 29% das impressões restantes existem funcionários neutros e os que preferem trabalhar menos horas por dia. “A gente percebe que um dos problemas é a questão do transporte público. Uma pessoa que vem trabalhar para entrar às 8h, ela acorda às 6h da manhã. Então, quando ela vai embora agora, se ela sai às 16 horas, ela só chega em casa às 18h. Quando a jornada era de 7h20, ela chegava mais cedo. Agora fica a percepção de que ela fica à disposição para trabalhar duas horas antes e duas horas depois”, explica.



