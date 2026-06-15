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ESCALA 6X1

Motta convoca líderes e prevê votação do fim da 6x1 nesta semana

Presidente da Câmara convocou reunião de líderes para discutir parecer de Leo Prates e afirmou que a análise da proposta ajudará a destravar a pauta do plenário

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Danandra Rocha - Correio Braziliense
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Danandra Rocha - Correio Braziliense
Repórter
15/06/2026 15:42

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Deputado Hugo Motta, presidente da Cãmara dos Deputados
Levantamento nas redes sociais, feito dias 9 e 10 de dezembro, mostra que a maioria das menções ao presidente da Câmara é de críticas a ele crédito: Marina Ramos/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o projeto de lei que trata do fim da escala 6x1 deverá ser votado pelo plenário ainda nesta semana. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar informou que convocou uma reunião de líderes para esta terça-feira (16/6), quando o relator da matéria, deputado Leo Prates (Republicanos-BA), apresentará esclarecimentos sobre seu parecer.

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Segundo Motta, a discussão ocorre mesmo após a aprovação, pela Câmara, da proposta de emenda à Constituição (PEC) que reduz a jornada de trabalho. Para o presidente da Casa, a apreciação do projeto também permitirá destravar a pauta de votações, já que a matéria tramita em regime de urgência.

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“Com a apreciação da matéria, destravamos a pauta da Casa”, escreveu nesta segunda-feira (15/6).

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Na mesma reunião, a deputada Tabata Amaral (PSB-SP) deverá apresentar os resultados do grupo de trabalho criado para discutir medidas de combate à misoginia. De acordo com Hugo Motta, a expectativa é que os dois projetos sejam apreciados pelo plenário nos próximos dias.

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