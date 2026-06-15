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ELEIÇÕES 2026

Zanatta sobre indicação a vice de Flávio Bolsonaro: ‘Pronta para o combate’

Deputada federal por Santa Catarina comentou sobre ser indicada ao cargo de vice-presidente na chapa com Flávio Bolsonaro (PL)

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
15/06/2026 13:18 - atualizado em 15/06/2026 13:20

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Julia Zanatta (PL) afirmou que está
Julia Zanatta (PL) pode ser a vice de Flávio durante as eleições 2026 crédito: Reprodução/Instagram @juliazanattasc

A deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) afirmou que está "sempre pronta para o combate" ao comentar sobre a possibilidade de ser indicada ao cargo de vice-presidente da República em uma chapa com o senador e pré-candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

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Em vídeo compartilhado nas redes sociais, Zanatta aparece sintonizando em uma rádio que repetia sobre a indicação da parlamentar ao cargo de vice-presidente e vendo manchetes sobre a chapa com o filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na legenda, escreveu: "Haverá sinais de que o Brasil tem jeito". 

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), irmão de Flávio, comemorou o anúncio nos comentários da publicação. "Cheio de sensível chorando. Adoro!", escreveu, com um emoji de risada.

Zanatta já havia sido defendida por Eduardo, que considerou a catarinense leal e que estaria "à altura do cargo". Segundo ele, as críticas da esquerda também seriam indícios de uma boa escolha. Flávio ainda não falou sobre a indicação da parlamentar.

A parlamentar foi eleita pela primeira vez em 2022 e chegou à Câmara dos Deputados com 111.588 votos. Ao longo de seu mandato, se manteve na defesa de pautas conservadoras, como oposição ao aborto e contra o fim da escala 6x1.

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Ela também participou do motim de deputados federais e senadores contra o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), após a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Na ocasião, ela levou sua filha de 4 meses de idade para o meio da multidão que barrava o acesso de Motta à mesa diretora. O acesso foi obstruído por 30 horas.

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