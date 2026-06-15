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Pesquisa BTG/Nexus: qual o preço da crise de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro

Embora não tragam um cenário muito diferente do que já está posto nos últimos dias, números aumentam a pressão sobre campanha do PL

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
15/06/2026 07:30

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Pesquisa BTG/Nexus: qual o preço da crise de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro
Pesquisa BTG/Nexus: qual o preço da crise de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro crédito: Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Saiu a nova rodada da pesquisa BTG/Nexus.

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Sem grandes surpresas, o levantamento converge com outros divulgados recentemente: Lula ampliou a vantagem sobre Flávio Bolsonaro.

No principal cenário de primeiro turno, Lula aparece com 42%, contra 33% de Flávio. Ronaldo Caiado e Renan Santos surgem empatados em terceiro lugar, com 4% cada.

No segundo turno, hoje o foco principal das duas campanhas, Lula ganhou dois pontos percentuais entre os chamados independentes e abriu vantagem: 49% a 43%.

Mas há um dado que chama ainda mais a atenção.

Em uma disputa polarizada, rejeição pesa, e a de Flávio cresceu mais. Agora, chega a 52%, contra 47% de Lula.

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É, ainda, o preço do áudio enviado por Flávio a Daniel Vorcaro cobrando dinheiro para o filme sobre o pai.

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