Nexus/BTG: Lula venceria Flávio Bolsonaro no 2º turno

A quarta rodada da pesquisa Nexus/BTG Pactual indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nos principais cenários da disputa presidencial de 2026. Em uma eventual disputa de segundo turno, Lula venceria por 49% a 43%, mantendo vantagem de seis pontos percentuais sobre o senador. O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (15/6).

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula registra 42% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro alcança 33%. Em seguida aparecem Ronaldo Caiado e Renan Santos, ambos com 4%, e Romeu Zema, com 2%. Os que pretendem votar em branco ou nulo somam 5%, e 3% não souberam responder.

Nos recortes demográficos e regionais, Lula apresenta melhor desempenho entre mulheres, eleitores com ensino fundamental e moradores do Nordeste. No cenário de segundo turno, ele alcança 55% entre as mulheres, 62% entre os entrevistados com menor escolaridade e 66% na região Nordeste.

Já Flávio Bolsonaro obtém seus melhores resultados entre evangélicos, homens e eleitores das regiões Sul e Norte/Centro-Oeste. Nesses segmentos, registra 59%, 49%, 51% e 52%, respectivamente.

O levantamento também aponta um eleitorado com elevado grau de definição. Segundo o levantamento, 73% dos entrevistados afirmam que sua decisão de voto já está tomada e não deverá mudar até a eleição. Entre os eleitores de Lula, esse percentual é de 81%. Entre os apoiadores de Flávio Bolsonaro, chega a 77%.

A pesquisa mostra ainda níveis elevados de rejeição para os dois principais nomes testados. Entre os entrevistados, 52% afirmam que não votariam em Flávio Bolsonaro de jeito nenhum. No caso de Lula, o índice é de 47%.

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A Nexus/BTG Pactual ouviu 2.017 eleitores por telefone entre os dias 12 e 14 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06645/2026.

