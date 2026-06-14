Lula embarca para França sem formalização de encontro com Trump no G7
Avião presidencial decolou da Base Aérea de Brasília pouco antes das 16h. Antes de chegar à França, a comitiva fará uma escala técnica para abastecimento na Ilha do Sal, em Cabo Verde
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou na tarde deste domingo (14/6) para a França, onde participará da Cúpula do G7, em Évian, entre segunda-feira (15/6) e quarta-feira (17/6). O avião presidencial decolou da Base Aérea de Brasília pouco antes das 16h. Antes de chegar à França, a comitiva fará uma escala técnica para abastecimento na Ilha do Sal, em Cabo Verde.
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Nas redes sociais, Lula destacou que participará pela décima vez de uma reunião do grupo das principais economias industrializadas do mundo. "Desejo um bom trabalho ao companheiro @geraldoalckmin_, que assume a presidência até nosso retorno”, finalizou o petista.
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Convidado pelo presidente francês, Emmanuel Macron, o chefe do Planalto chega ao encontro com uma expectativa que mobiliza a diplomacia brasileira: a possibilidade de um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Até o momento, porém, não há confirmação oficial nem agenda formalizada para uma reunião bilateral entre os dois líderes. Essa possibilidade, segundo interlocutores do petista, é ilustrada com o fato de Lula e Trump terem se reunido informalmente em dezembro do ano passado, durante uma reunião da Organização das Nações Unidas (ONU), realizada na Malásia. À ocasião, não houve contato prévio entre o Brasil e os Estados Unidos para agendar a conversa.
No possível encontro com Trump, Lula deve perguntar ao presidente norte-americano se ele estaria de acordo com as indicações, feitas pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), de novas tarifas a produtos brasileiros importados ao país. Essa conversa entre os dois pode ocorrer por meio de uma conversa nos corredores da Cúpula do G7.
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Além de Lula, também foram chamados líderes e representantes de países como Índia, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Catar. O G7 reúne Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Itália, Japão e França, país anfitrião desta edição do encontro.