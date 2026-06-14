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COPA DO MUNDO

Nikolas compara bandeira de Marrocos à do PT antes de estreia do Brasil

Deputado viajou aos Estados Unidos para acompanhar a Seleção Brasileira e gerou repercussão ao associar as cores e o símbolo da bandeira marroquina ao PT

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
14/06/2026 13:59 - atualizado em 14/06/2026 13:59

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Nikolas Ferreira
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) viajou aos Estados Unidos para acompanhar a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo crédito: Redes Sociais/Reprodução

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) viajou aos Estados Unidos para acompanhar a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, diretamente do MetLife Stadium, em Nova Jersey, e tem usado as redes sociais para mostrar encontros com eleitores e fazer comentários sobre a competição. Um deles, antes da partida, gerou repercussão: Nikolas associou a bandeira de Marrocos à do Partido dos Trabalhadores (PT).

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Em um vídeo publicado antes da estreia, o parlamentar afirma: "Hoje a gente joga contra um time de vermelho, com uma estrela no meio e no dia 13. Só ganham da gente hoje no tapetão". Na partida, o Brasil saiu atrás no placar, mas conseguiu o empate com gol de Vini Jr.

Nikolas também publicou, nessa sexta-feira (12/6), uma foto ao lado da esposa, Lívia Orletti, no avião com destino a Nova York. “Indo ali realizar um sonho”, escreveu.

Antes disso, a viagem de Nikolas já havia sido revelada pela influenciadora Yasmin Yassine, que também estava no voo. Ela contou que a aeronave estava repleta de personalidades brasileiras que vão acompanhar o jogo, dentre elas os influenciadores Toguro, Luva de Pedreiro e Samanta Alves, além do ex-boxeador Popó.

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Críticas

Enquanto o deputado visita os Estados Unidos, integrantes da oposição repercutiram a viagem. A deputada federal Erika Hilton criticou o colega de Câmara Nikolas Ferreira, que viajou para Nova York na véspera da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

"Enquanto isso, 15 milhões de brasileiros que vivem a escala 6x1 ainda vão trabalhar amanhã ou no domingo para sustentar o sistema que sustenta Nikolas”, escreveu Hilton. A deputada é um dos principais nomes da campanha pelo fim da escala 6x1.

Erika Hilton
A deputada, um dos principais nomes da campanha pelo fim da escala 6x1, usou as redes para criticar o parlamentar Redes Sociais/Reprodução

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*Com informações de Andrei Megre

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