Projeto tenta blindar Pix contra ataques dos Estados Unidos

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

A deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) apresentou um projeto de lei (PL) para declarar o Pix como infraestrutura estratégica nacional, devido aos ataques dos Estados Unidos (EUA) a este meio de pagamento.

O governo norte-americano alega que a ferramenta prejudica empresas dos EUA que atuam no setor.

Protocolado na Câmara sob o nº 2.929/2026, o texto estabelece que o sistema operado pelo Banco Central (BC) seja considerado de interesse público, com regras voltadas à preservação da autonomia regulatória brasileira e à continuidade do serviço.

Lançado pelo BC, em 2020, o Pix reúne atualmente cerca de 170 milhões de usuários e se tornou um dos principais meios de pagamento no país. Somente em maio deste ano, segundo dados do Banco Central, foram movimentados R$ 3,4 bilhões por meio da ferramenta.

Na justificativa do projeto, Benedita afirma que "o Pix se consolidou como uma ferramenta de inclusão financeira ao permitir que milhões de brasileiros tenham acesso a um sistema de pagamentos instantâneo, gratuito e seguro".

Ainda segundo a deputada, "trata-se de uma infraestrutura essencial para o funcionamento da economia nacional, cuja integridade e autonomia precisam ser preservadas diante de pressões externas".

Autonomia

Além da classificação do Pix como infraestrutura estratégica, o projeto determina a preservação da autonomia regulatória brasileira sobre o sistema e veda sua inclusão em negociações ou acordos internacionais.

De acordo com a justificativa, "o Pix não pode ser objeto de barganha em acordos comerciais que possam comprometer o interesse público e a soberania do país". O projeto ainda fixa que os dados das transações permaneçam submetidos à legislação brasileira e estabelece diretrizes para proteção do sistema diante de interferências externas.

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Nesta terça-feira (16/6), a pedido do governo federal, a marca Pix será reconhecida oficialmente em publicação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) como de "alto renome", certificação especial que confere proteção ampliada a nomes que são amplamente conhecidos e gozam de alto prestígio comercial junto ao público em geral.

