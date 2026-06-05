O mundo usa Pix? Conheça 5 países com sistemas de sucesso similares
O Brasil não está sozinho na revolução dos pagamentos; veja como funcionam as plataformas de transferência instantânea na Índia, China e Europa
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O sucesso da ferramenta brasileira não é um caso isolado no cenário global. Vários países já contam com plataformas robustas e populares que transformaram a maneira como as pessoas e empresas lidam com o dinheiro.
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Conhecer esses exemplos ajuda a entender o avanço dessa tecnologia e como diferentes nações adaptaram o modelo de transferências em tempo real às suas necessidades. Cada sistema possui características únicas, mas todos compartilham o objetivo de tornar as transações mais rápidas, baratas e acessíveis para a população.
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Índia: o gigante UPI
A Interface Unificada de Pagamentos (UPI, na sigla em inglês) revolucionou a economia indiana desde seu lançamento, em 2016. O sistema permite transferências instantâneas 24 horas por dia, conectando contas de múltiplos bancos em um único aplicativo móvel. O uso de QR codes para pagamentos se tornou massivo, do pequeno vendedor de rua às grandes redes de varejo.
China: os superapps Alipay e WeChat Pay
Na China, os pagamentos são dominados por duas plataformas: o Alipay, do Alibaba, e o WeChat Pay, da Tencent. Elas funcionam como "superapps" que integram mensagens, compras online, redes sociais e serviços financeiros. Quase todas as transações no país, tanto físicas quanto digitais, passam por um desses dois aplicativos.
Reino Unido: o pioneiro Faster Payments
O Reino Unido foi um dos pioneiros na área com o serviço Faster Payments, que opera desde 2008. A plataforma permite que clientes de diferentes bancos enviem e recebam dinheiro em poucos segundos. O sistema é a espinha dorsal de muitas transações bancárias digitais no país, funcionando de forma ininterrupta e segura.
Suécia: o popular Swish
Criado a partir de uma colaboração entre os maiores bancos suecos, o Swish tornou-se onipresente no dia a dia da população. O aplicativo viabiliza transferências usando apenas o número de celular do destinatário e é um dos principais motores para a Suécia ser uma das sociedades com menor uso de dinheiro em espécie no mundo.
Zona do Euro: o integrado SEPA
Para facilitar transações entre diferentes nações, a Zona do Euro conta com o SEPA Instant Credit Transfer. O sistema possibilita transferências em euros em até dez segundos entre contas de bancos localizados nos 36 países que compõem a Área Única de Pagamentos em Euros, promovendo a integração financeira no continente.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.