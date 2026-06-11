Pix entra no radar dos EUA e impulsiona crédito digital

O Pix voltou ao centro do debate econômico após ser citado em uma investigação comercial dos Estados Unidos sobre práticas brasileiras relacionadas a serviços de pagamento eletrônico. A apuração conduzida pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, conhecido como USTR, questiona aspectos do ambiente brasileiro de comércio digital e pagamentos, em um processo que pode envolver medidas tarifárias e não tarifárias.

A discussão ocorre em um momento de forte avanço dos pagamentos instantâneos no Brasil. Segundo levantamento divulgado pela Band com base em dados do Banco Central, o Pix respondeu por mais da metade das transações de pagamento realizadas no país no segundo semestre de 2025. Foram 42,9 bilhões de operações no período, o equivalente a 54,7% do total de transações registradas.

Na avaliação da UNIFY, fintech especializada em soluções financeiras digitais, a repercussão internacional do Pix evidencia uma mudança estrutural no mercado financeiro brasileiro. O sistema deixou de ser apenas uma ferramenta de transferência e passou a influenciar a forma como consumidores e empresas esperam pagar, receber, contratar e movimentar recursos.

Esse novo comportamento também começa a impactar o mercado de crédito. A expectativa por jornadas mais simples, rápidas e digitais, já consolidada nos pagamentos, pressiona instituições e empresas do setor financeiro a repensarem processos tradicionalmente marcados por etapas mais longas e burocráticas.

“O Pix mudou a relação do brasileiro com o dinheiro. Quando o consumidor se acostuma a resolver pagamentos e transferências em segundos, ele passa a esperar o mesmo nível de agilidade, clareza e simplicidade em outras experiências financeiras, inclusive no crédito”, afirma Rodrigo Drummond, Chief Financial Officer (CFO) da UNIFY.

Criado em 2020, o Pix se consolidou como um dos principais instrumentos financeiros utilizados pela população brasileira. A possibilidade de transferir valores em tempo real, com ampla adesão por pessoas físicas e empresas, contribuiu para acelerar a digitalização da rotina financeira no país.

Embora cartões, boletos e outros instrumentos continuem relevantes, os dados recentes indicam que o Pix ganhou protagonismo em quantidade de transações. Esse movimento sinaliza uma preferência crescente por soluções com menos fricção, maior velocidade operacional e maior integração com canais digitais.

No crédito, essa transformação abre espaço para novas jornadas e modelos de contratação. Uma das modalidades que acompanha esse movimento é o Pix Consignado, que une características do crédito consignado, modalidade já conhecida no mercado brasileiro, à agilidade proporcionada pelos pagamentos instantâneos.

De acordo com Drummond, o Pix Consignado representa uma evolução da experiência de acesso ao crédito, especialmente por estar mais alinhado ao comportamento digital do consumidor atual.

“O consignado é uma modalidade consolidada no Brasil. A novidade está na forma como essa jornada pode ser estruturada. O Pix Consignado permite aproximar a segurança de uma operação conhecida da praticidade que o consumidor já espera dos meios digitais, sempre com análise, critérios de concessão e responsabilidade”, complementa.

Para a UNIFY, o avanço do Pix reforça que a digitalização financeira deixou de ser uma tendência isolada e passou a ser parte da infraestrutura do mercado. Nesse cenário, soluções de crédito precisam acompanhar a velocidade com que o consumidor passou a se relacionar com o dinheiro.

A empresa avalia que a discussão internacional em torno do Pix também mostra a relevância da tecnologia brasileira no sistema financeiro. Ao mesmo tempo, evidencia a necessidade de desenvolver aplicações que transformem essa infraestrutura em experiências mais úteis, acessíveis e eficientes para a população.

“O debate sobre o Pix mostra que o Brasil construiu uma tecnologia de grande impacto. O próximo passo é usar essa infraestrutura para melhorar outras jornadas financeiras. No crédito, isso significa criar processos mais simples, digitais e compatíveis com a realidade do consumidor”, finaliza Rodrigo.

Sobre a UNIFY

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A UNIFY é uma fintech especializada em soluções financeiras digitais, com foco em crédito consignado e jornadas mais simples para o consumidor. Mais informações podem ser acessadas no site oficial da UNIFY: meuunify.com.br.