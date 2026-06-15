"Não fui mais à frente porque fui impedido pelo Supremo"

O senador mineiro Carlos Viana (PSD) entende que o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSB) “entregou a chave da Casa ao Supremo Tribunal Federal” e que o atual presidente, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), “até hoje não foi buscá-la”. A avaliação sobre a relação entre os poderes Legislativo e Judiciário foi feita em entrevista ao programa EM Minas, da TV Alterosa em parceria com o Estado de Minas.

O parlamentar mineiro, que disputará novo mandato no Senado este ano, não poupa críticas ao Supremo Tribunal Federal, que, segundo ele, faz interferências diretas no Legislativo. Ele defende que o Congresso Nacional retome suas prerrogativas, propõe o fim das decisões monocráticas do STF, mandato para ministros e novas regras de indicação. “Temos um Supremo Tribunal Federal hoje em que a vaidade tomou conta de alguns ministros e as decisões não seguem nem mais a Constituição, porque, se seguissem, não teríamos sido impedidos de investigar esse rombo do INSS”, avalia.

Viana presidiu a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, que investigou descontos indevidos em benefícios. Segundo ele, decisões judiciais limitaram quebras de sigilo e o avanço das apurações. “Eu não fui mais à frente (com a CPMI do INSS) porque fui impedido pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é a consciência das pessoas. Se tivessem me dado mais 60 dias, nós íamos fazer essa república tremer”, pontua.

Viana diz também que é preciso mudança na presidência do Senado a partir de 2027, em crítica direta ao atual presidente. “Davi Alcolumbre deve ser candidato à eleição da presidência do Senado no começo do ano que vem. Ele tem direito a mais um mandato nesse retorno. Mas eu digo que nós precisamos trocar, precisamos ter um novo presidente do Senado que tenha coragem de retomar as nossas atribuições, de retomar o poder que o Senado tem de investigar quem quer que seja, inclusive ministro do Supremo”, afirma.

Na entrevista, Viana também aborda a articulação política em Minas Gerais para o pleito deste ano e ressalta que o governador Mateus Simões, do seu partido, não pode “ficar a reboque” à espera de uma decisão do PL, partido do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência. “Não pode ficar a reboque, se o PL vai decidir ou não, se vai apoiar ou deixar de apoiar. O partido tem que ter uma sequência. O meu nome como pré-candidato ao Senado é uma dessas sequências”. Leia a seguir a entrevista de Carlos Viana.

Como fica a disputa pelas vagas ao Senado na coligação que será liderada pelo governador Mateus Simões, candidato à reeleição. A coligação pode lançar três candidatos?

A coligação pode lançar dois candidatos somente. O PSD vai lançar a minha candidatura pelo partido e a coligação que chegar primeiro. O governador tem compromisso com um candidato (Marcelo Aro, filiado ao PP) e, naturalmente, quer cumprir a palavra dele. Se a federação, que é a União-PP, decidir não apoiar Simões, naturalmente a vaga não será preenchida.

E se mais partidos quiserem indicar nomes?

Aí será uma decisão de composição. Pode entrar um vice, por exemplo, uma vice-candidatura e um outro nome ao Senado. Uma coisa está muito tranquila: o PSD tem candidato a senador e isso está muito bem definido com a executiva nacional e a executiva estadual.

Há mais nomes sendo cogitados?

O que eu posso dizer é que o partido não vai ficar a reboque. O PSD é um partido grande, é o que mais tem prefeitos em Minas Gerais, é o partido que tem o melhor nome para governar o estado, que é o Simões, nome mais responsável, mais preparado. Mas não pode ficar a reboque, se o PL vai decidir ou não, se vai apoiar ou deixar de apoiar. O partido tem que ter uma sequência. O meu nome como pré-candidato ao Senado é uma dessas sequências. Hoje, nós temos o melhor projeto para governar Minas Gerais.

O que a CPMI do INSS revelou?

Quando nós começamos a investigar o filho do presidente (Lula), que foi apresentado por uma testemunha como beneficiário de R$ 300 mil por mês, se era verdade ou não, precisávamos da quebra de sigilo para poder confirmar.

Houve reação política?

Pois é, mas eu tive a coragem de questionar. Aí, resultado: começaram a vir as liminares do Supremo Tribunal Federal, os habeas corpus. O absurdo foi tão grande que, no dia em que a gente quebrou o sigilo do Lulinha, e de umas 85 pessoas pelo menos, eu quase fui agredido. Foi uma das cenas mais impressionantes, o pessoal da base do governo partiu para cima querendo me agredir.

O STF interferiu?

Veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Flávio Dino, impedindo a quebra de sigilo e invadindo uma prerrogativa do Congresso. A CPMI mostrou claramente que nós temos um Supremo hoje político em várias decisões. Decisões monocráticas e políticas, que nós temos a obrigação de corrigir, como senadores, a partir do ano que vem.

O que levou ao fim da CPMI?

E a coisa piorou ainda no dia em que vazou a informação de que a mulher do Alexandre de Moraes (ministro do STF) tinha um contrato de R$ 130 milhões com o (Daniel) Vorcaro e que tinha recebido R$ 80 milhões. Porque chegou no topo da pirâmide, envolvendo parentes do presidente Lula, envolvendo gente da direita, senadores, deputados, e envolvendo o Supremo. Ali, eles decidiram matar a CPMI, e foi o que aconteceu. Só que matou o lado político. A investigação continua, está na mão de um ministro chamado André Mendonça, que eu tenho certeza que vai fazer um grande trabalho pelo Brasil.

Por quê?

Ele (André Mendonça) não vê a autoridade como vaidade ou como preponderância. Eu vejo a autoridade que tem como responsabilidade. Fui imbuído pelo povo de Minas Gerais de representar o estado. Então, a minha obrigação era o mínimo, investigar, independentemente de esquerda ou de direita, dar respostas aos aposentados. Por isso a CPMI bombou, porque nós não poupamos ninguém. Hoje, a gente vê vazamentos contra a direita, porque a direita está envolvida, o Flávio Bolsonaro, está envolvido com a questão do filme do pai, com o Master. Só que tem gente da esquerda até o pescoço, ministros do governo Lula, ex-ministros, líderes, gente que ganhou muito dinheiro em cima dos aposentados.

O senhor teve acesso a esses nomes?

Tudo, todos eles. Todo mundo. Nós tivemos as informações pelas quebras de sigilo dos assessores. Por exemplo, teve assessor do atual presidente do Senado que recebeu R$ 3,5 milhões em conta.

E com essa intervenção de políticos fortes, de parentes do presidente, do Supremo Tribunal Federal, o senhor não pode fazer isso?

Não podemos, porque a CPMI tinha todo o direito de fazer legalmente, é uma atribuição nossa. Só que aí vieram as decisões do Supremo, decisões que nos impediram de continuar a CPMI legitimamente com assinaturas, decisões que nos impediram de quebrar o sigilo de 85 pessoas, que estão sendo quebrados agora, inclusive de uma lobista ligada ao PT, que era intermediária com o Careca e que precisava dar explicações e foi proibida. E aí vai. Quando entrou a questão do Vorcaro, por exemplo, nós descobrimos o mesmo esquema da previdência no Banco Master. Ele tinha 350 mil contratos de desconto nos aposentados sem nenhuma auditoria, sem que o aposentado que foi vítima de fraude pudesse reclamar.

Durante a CPMI, o senhor mostrou lá que a Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares) estava envolvida. Agora o INSS está fazendo parceria com a Contag de novo?

Olha, quando a Controladoria-Geral da União recomendou o fim dos contratos por conta das fraudes, duas continuaram tendo os descontos. A Contag, que é a mais antiga, que é o braço do PT em Pernambuco, e que tem braços aqui em Minas Gerais e que financia inclusive a desconfiança de que esse dinheiro é usado para financiar o submundo das campanhas eleitorais da esquerda. E a outra era o sindicato que o irmão do presidente (José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico) era o vice-presidente, do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos). Essas duas continuaram descontando dos aposentados mesmo com a Controladoria-Geral da União dizendo que era para parar. Agora a Contag está tentando reativar a Previdência. Ou seja, o governo não tem a menor preocupação com o impacto.

A CPMI gerou muito desgaste para o governo. Você foi ameaçado de morte?

Algumas vezes nós recebemos mensagens ameaçadoras, mas nada muito grave.Tivemos telefonemas para o escritório e tudo mais. Entravam nas redes da minha família, da minha neta, da minha esposa e tudo mais agredindo com palavras. Com agressões e dizendo que eu estava querendo chamar a atenção em cima de um assunto muito sério e tudo mais. Mas é aquela história, eu estava preparado para isso.

Com o fim da CPMI, o que você identifica nas pessoas? As pessoas ficaram decepcionadas com você, tipo “Esse senador não tocou pra frente”, ou essas pessoas têm alguma consciência de que fatores externos deram esse cala-boca?

Há uma consciência muito clara da sociedade de que nós não fomos à frente. Eu não fui mais à frente porque fui impedido pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é a consciência das pessoas. Se tivessem me dado mais 60 dias, nós íamos fazer essa República tremer.

O senhor acredita hoje que o Senado é refém de outras instituições, de outros poderes?

Digo com muita responsabilidade, com muita clareza. O ex-presidente do Senado, o mineiro Rodrigo Pacheco (PSB), entregou a chave do Senado para o Supremo Tribunal Federal. E o Davi Alcolumbre não foi buscar até hoje. Hoje, o Senado está cabisbaixo, depende de decisões monocráticas do Supremo, decisões que invadem nossas prerrogativas, como essa da CPMI, e que no ano que vem a gente precisa corrigir. Este ano não, é um ano eleitoral, é um ano contaminado, mas ano que vem a gente tem que se levantar para poder retomar o equilíbrio dos poderes. Nós temos um Supremo Tribunal Federal hoje em que a vaidade tomou conta de alguns ministros e as decisões não seguem nem mais a Constituição, porque, se seguissem a Constituição, nós não teríamos sido impedidos de investigar esse rombo do INSS.

Por que o Davi Alcolumbre está segurando os pedidos de impeachment dos ministros do STF?

Ele tem as questões dele lá no Supremo. Ele fala que é um equilíbrio republicano, mas a meu ver, é uma questão de acordos que, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ficar sabendo. Agora, o Davi Alcolumbre deve ser candidato à eleição da presidência do Senado logo no começo do ano que vem. Ele tem direito a mais um mandato nesse retorno. Mas eu digo para você que nós precisamos trocar, precisamos ter um novo presidente do Senado que tenha coragem de retomar as nossas atribuições, de retomar o poder que o Senado tem de investigar quem quer que seja, inclusive ministro do Supremo

O que o Senado precisa mudar na lei do STF?

Nós precisamos retomar, por exemplo, o fim das decisões monocráticas. Tem que ser decisão de turma ou do pleno do Supremo. Tem que obedecer. Mas decisão monocrática de ministro contra a decisão dos parlamentares? Não. Segundo ponto, mandato para os ministros do Supremo. A gente precisa criar de 10, 12 anos e encerrar. Outra coisa mais importante, que é o terceiro ponto: mudar a forma de indicação. Nós não podemos mais ficar com essa história de que entrou um governo de esquerda, lança um juiz de esquerda. Entrou um governo de direita, lança de direita. Tem que ser uma questão técnica.

Podia ser uma carreira. É o ideal. O ministro mais antigo do STJ, abriu uma vaga no Supremo, ele sobe para o Supremo.

É o ideal. Desembargadores mais antigos, idade mínima de 55 anos, por aí. Isso tudo tem que ser discutido. Agora, para você ter uma ideia, eu já ouvi de ministro do Supremo em entrevista dizendo que essas questões são afeitas ao próprio Poder Judiciário, não é o Parlamento que tem que decidir. Olha o absurdo. Como é que pode?

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O senhor acredita que vai mudar o presidente do Senado? Acredita que vai ter uma renovação no Senado?

Vai depender da população em outubro. A população em outubro vai escolher um número muito grande de novos senadores. São 54 vagas. Se houver uma renovação de senadores como eu, que têm o desejo de fazer com que o Senado volte a ter a altivez e o controle do equilíbrio dos poderes, aí nós vamos fazer mudança. Nós temos que abrir investigações, nós não podemos deixar a população sem resposta. É o Senado que tem que fazer isso.