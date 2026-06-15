Pesquisa Nexus: Lula lidera e amplia diferença para Flávio Bolsonaro

Pesquisa divulgada nesta segunda-feira (15/6), realizada pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, da FSB Holding, mostra uma ampliação da liderança do atual presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) em um cenário de primeiro turno das eleições deste ano.

De acordo com o levantamento, Lula lidera o primeiro cenário com 42% das intenções de voto dentre os eleitores entrevistados, ao passo que o “filho 01” de Jair Bolsonaro (PL) aparece na segunda posição, com 33% das intenções de voto – 9 pontos atrás.

A diferença para o terceiro lugar é ainda mais ampla. Na posição, aparecem empatados com 4% o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) e o presidente do Missão, Renan Santos. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) acumulou 2% das sinalizações, empatado com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa (DC) e o psiquiatra Augusto Cury (Avante).

Com 1% das intenções de voto, aparecem o ex-deputado federal Cabo Daciolo (Mobiliza) e o ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves (PSDB). Somados, os eleitores que disseram não saber em quem votar ou que optariam pelo voto branco ou nulo chegam a 8% da amostragem.

Cenário 1:

Lula (PT): 42%

Flávio Bolsonaro (PL): 33%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Renan Santos (Missão): 4%

Romeu Zema (Novo): 2%

Joaquim Barbosa (DC): 2%

Augusto Cury (Avante): 1%

Aécio Neves (PSDB): 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Nenhum/Branco/Nulo: 5%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Em um segundo cenário levantado, com menos opções de candidatos no primeiro turno, os votos foram reordenados, mas a diferença entre os líderes permaneceu em 9 pontos percentuais. Neste cenário, Lula apareceu com 43% das intenções de voto, ao passo que Flávio Bolsonaro chegou a 34%.

Conforme a série histórica do instituto, Lula ampliou a vantagem quando comparadas as últimas pesquisas. Na pesquisa divulgada em maio, a diferença entre os nomes do PT e do PL era de 6 pontos percentuais, quando Lula pontuou 41% das intenções de voto contra 35% de Flávio.

Série histórica de intenções de voto no primeiro turno das eleições presidenciais Reprodução BTG/Nexus

Segundo o levantamento, as intenções de voto a Flávio diminuíram. Nos meses anteriores, de abril e março, enquanto Lula se manteve nos 41% das sinalizações de voto, Flávio, que começou com 38%, caiu para 36%.

A terceira posição foi ocupada por Renan Santos, seguida de Caiado, Zema e Joaquim Barbosa. Os entrevistados que não souberam responder ou que disseram que votariam em branco ou nulo compõem 8% da amostragem.

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Cenário 2:

Lula (PT): 43%

Flávio Bolsonaro (PL): 34%

Renan Santos (Missão): 5%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Romeu Zema (Novo): 3%

Joaquim Barbosa (DC): 3%

Nenhum/Branco/Nulo: 6%

Não sabe/Não respondeu: 2%

A pesquisa foi encomendada pelo BTG Pactual e foi realizada entre os dias 12 e 14 de junho de 2026, ouvindo 2.017 eleitores. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O número de registro no TSE é BR-06645/2026.