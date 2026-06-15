Na segurança, Flávio Bolsonaro se cerca de três deputados do PL

Na área de segurança pública, um dos temas centrais da pré-campanha, Flávio Bolsonaro tem ouvido, sobretudo, três deputados do PL: Guilherme Derrite (SP), Alberto Fraga (DF) e Coronel Meira (PE).

Nos próximos dias, o senador deve começar a apresentar publicamente propostas que integrarão seu programa de governo.

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No PL, a avaliação é de que Flávio leva ampla vantagem sobre Lula nesse tema, considerado estratégico para a disputa presidencial.