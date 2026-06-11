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Pesquisa favorável a Lula reacende especulações sobre plano B para Flávio

Levantamento que animou lulistas faz o mundo político imaginar quem poderia substituir o filho do ex-presidente na corrida presidencial

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
11/06/2026 14:54

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Pesquisa favorável a Lula reacende especulações sobre plano B para Flávio
Pesquisa favorável a Lula reacende especulações sobre plano B para Flávio crédito: Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A nova rodada da pesquisa Quaest divulgada nesta semana aumentou as especulações em Brasília sobre um eventual plano B no partido de Flávio Bolsonaro, hipótese descartada com veemência oficialmente.

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Há quem faça a leitura de que uma eventual alternativa no PL não seria a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, mas o senador Rogério Marinho (PL-RN), hoje coordenador da pré-campanha de Flávio.

Questionado pela coluna sobre qual seria o principal erro de Flávio até aqui na corrida ao Planalto, um presidente de partido de centro, sob reserva, respondeu:

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“O maior erro do Flávio é insistir nele mesmo como candidato.”

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